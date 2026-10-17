Ученые создали новые помидоры с ароматом попкорна

·55·Мир
Ученые создали новые помидоры с ароматом попкорна

Ученые из Китая и Австралии с помощью технологии генного редактирования создали первый образец ароматного томата, напоминающего по запаху попкорн. Специалисты отмечают, что эта разработка может открыть новые возможности для усиления аромата овощей и обогащения их вкусовых качеств.

Помидор (Соланум лйкоперсикум) считается одним из самых выращиваемых и потребляемых овощей в мире. Однако селекционная работа, направленная на повышение урожайности, устойчивости к болезням и обеспечение одинакового внешнего вида плодов на протяжении веков, снизила их естественный аромат. Ученым же удалось заново проявить этот потенциал томатов благодаря редактированию генов.

Исследователи обратили внимание на молекулу 2-ацетил-1-пирролина (2-АП), которая придает аромат попкорна ароматному рису. С помощью технологии КРИСПР/Кас9 они отключили гены СлБАДХ1 и СлБАДХ2 в сорте томатов Алиса Краиг.

В результате мутация в гене СлБАДХ2 значительно увеличила количество 2-АП. Когда же оба гена были отключены одновременно, количество этого вещества увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с обычным помидором. Это показало наличие взаимодействия между двумя генами.

Профессор Шеньчунь Сюй из Сяньхуской лаборатории в Китае сообщил в исследовании, опубликованном в журнале Джурнал оф Интегративе Агрикултуре, что ученые сначала изучили геном томата и выделили гены СлБАДХ1 и СлБАДХ2. Затем на сорте Алиса Краиг были проведены эксперименты по отдельному и совместному отключению этих генов.

Olim qiz qizil fonda mikroskop orqali pomidor va popkornni o‘rganmoqda.

Важно отметить, что генетические изменения не оказали негативного влияния на основные агрономические характеристики томата. Не наблюдалось значительных изменений в сроках цветения, высоте растения, весе плодов, количестве растворимых сахаров, органических кислот и витамина С.

Ученые оценивают этот результат как важный шаг на пути к повышению аромата томатов без снижения урожайности. В будущем с помощью таких технологий можно будет создавать сорта овощей с уникальным запахом и вкусом, отвечающие требованиям потребителей.

Помидоры с ароматом попкорна могут прийтись по вкусу не всем потребителям. Тем не менее, исследователи полагают, что продукты с усиленным ароматом создадут новые возможности на сельскохозяйственном рынке.

По словам соавтора исследования, доцента Сяньхуской лаборатории Пэн Чжэна, в настоящее время продолжаются работы по переносу этого свойства аромата на коммерческие сорта томатов. Ученые стремятся таким путем обогатить вкусовые качества продукта, повысить интерес потребителей и поднять рыночную стоимость. Специалисты сравнивают этот подход с опытом создания сортов ароматного риса.

Сяньхуская лабораторияАлиса КрейгCRISPR/Cas9томат с ароматом попкорна
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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