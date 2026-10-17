Ученые создали новые помидоры с ароматом попкорна

Ученые из Китая и Австралии с помощью технологии генного редактирования создали первый образец ароматного томата, напоминающего по запаху попкорн. Специалисты отмечают, что эта разработка может открыть новые возможности для усиления аромата овощей и обогащения их вкусовых качеств.

Помидор (Соланум лйкоперсикум) считается одним из самых выращиваемых и потребляемых овощей в мире. Однако селекционная работа, направленная на повышение урожайности, устойчивости к болезням и обеспечение одинакового внешнего вида плодов на протяжении веков, снизила их естественный аромат. Ученым же удалось заново проявить этот потенциал томатов благодаря редактированию генов.

Исследователи обратили внимание на молекулу 2-ацетил-1-пирролина (2-АП), которая придает аромат попкорна ароматному рису. С помощью технологии КРИСПР/Кас9 они отключили гены СлБАДХ1 и СлБАДХ2 в сорте томатов Алиса Краиг.

В результате мутация в гене СлБАДХ2 значительно увеличила количество 2-АП. Когда же оба гена были отключены одновременно, количество этого вещества увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с обычным помидором. Это показало наличие взаимодействия между двумя генами.

Профессор Шеньчунь Сюй из Сяньхуской лаборатории в Китае сообщил в исследовании, опубликованном в журнале Джурнал оф Интегративе Агрикултуре, что ученые сначала изучили геном томата и выделили гены СлБАДХ1 и СлБАДХ2. Затем на сорте Алиса Краиг были проведены эксперименты по отдельному и совместному отключению этих генов.

Важно отметить, что генетические изменения не оказали негативного влияния на основные агрономические характеристики томата. Не наблюдалось значительных изменений в сроках цветения, высоте растения, весе плодов, количестве растворимых сахаров, органических кислот и витамина С.

Ученые оценивают этот результат как важный шаг на пути к повышению аромата томатов без снижения урожайности. В будущем с помощью таких технологий можно будет создавать сорта овощей с уникальным запахом и вкусом, отвечающие требованиям потребителей.

Помидоры с ароматом попкорна могут прийтись по вкусу не всем потребителям. Тем не менее, исследователи полагают, что продукты с усиленным ароматом создадут новые возможности на сельскохозяйственном рынке.

По словам соавтора исследования, доцента Сяньхуской лаборатории Пэн Чжэна, в настоящее время продолжаются работы по переносу этого свойства аромата на коммерческие сорта томатов. Ученые стремятся таким путем обогатить вкусовые качества продукта, повысить интерес потребителей и поднять рыночную стоимость. Специалисты сравнивают этот подход с опытом создания сортов ароматного риса.