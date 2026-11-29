На фестивале небесных фонариков в городе Чиангмай, Таиланд, произошел неприятный инцидент. Один из запущенных в небо фонариков во время полета изменил траекторию и врезался в лицо одному из зрителей.

На видео, запечатлевшем момент происшествия, видно, как мужчина пытается быстро убрать горящую бумажную часть фонарика, попавшую ему в лицо. Он сумел оперативно взять ситуацию под контроль и избежать серьезных травм.

Позже мужчина сообщил на своей странице в социальных сетях, что с его здоровьем все в порядке. Он также призвал участников фестиваля тщательно проверять небесные фонарики перед запуском.

Известно, что фестиваль небесных фонариков, проводимый в таиландском Чиангмае, привлекает тысячи людей. Участники одновременно запускают в небо светящиеся фонарики, создавая неповторимое зрелище. Однако из-за использования горючих материалов на подобных мероприятиях крайне важно соблюдать правила безопасности.