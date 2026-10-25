В США выросший в форме утки помидор спустя годы снова оказался в центре внимания

Выращенный в саду супружеской пары из американского штата Мичиган помидор в форме утки спустя годы снова привлек внимание интернет-пользователей. Хотя овощ необычной формы был найден еще в 2015 году, его снимок до сих пор удивляет людей.

Герои этой истории — Мэри и Боб Давидек, проживающие в городке Маунт-Морис. В сентябре 2015 года Мэри, собирая урожай в своем саду, заметила помидор, напоминающий реиновую уточку.

Женщина рассказала, что сначала была поражена его формой, и лишь присмотревшись внимательно, поняла, что помидор действительно похож на утку. Ее супруг Боб поначалу не поверил этому. Однако, увидев помидор своими глазами, он признал, что тот напоминает утку или даже курицу.

Вскоре фотография необычного помидора была опубликована в местной прессе. Позже это событие освещалось и в международных изданиях, широко распространившись в социальных сетях. Пользователи охарактеризовали его милый внешний вид как маленькое чудо природы.

Супруги решили не съедать помидор сразу, а сохранить его как можно дольше. Мэри же выразила надежду, что эта случайная находка вдохновит и других заняться садоводством.

Специалисты отмечают, что необычная форма овощей может возникать из-за изменений в развитии цветка, процесса опыления или частичного срастания нескольких плодов. Хотя такие случаи редки, они являются природным процессом.