Саида Мирзиёева в Ашхабаде встретилась с представителями Туркменистана и Азербайджана

·76·Мир
Саида Мирзиёева в Ашхабаде встретилась с представителями Туркменистана и Азербайджана

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева в столице Туркменистана — Ашхабаде провела встречу с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Туркменистана Огулджан Атабаевой и вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Азербайджана Лейлой Алиевой. Об этом Саида Мирзиёева сообщила на своем Телеграм-канале.

Саида Мирзиёева отметила, что трехсторонние диалоги становятся доброй традицией. В ходе каждого из них обогащаются общие идеи и появляются возможности для реализации новых совместных проектов.

«Наши диалоги уже стали доброй традицией. Каждый раз, когда мы обмениваемся мнениями, наши общие идеи обогащаются, а сотрудничество рождает все новые проекты», — написала она.

Руководитель Администрации Президента подчеркнула, что Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан связывают многовековая дружба, взаимное доверие и общие ценности.

O‘zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon bayroqlari oldida uch ayol birga turibdi.

«Хочу пожелать, чтобы наши встречи и впредь служили только добру, воплощались в благие дела на пользу людям и еще больше сближали наши страны», — сказала Саида Мирзиёева.

Для информации, встреча состоялась 20 октября в Ашхабаде. Кроме того, Саида Мирзиёева, Огулджан Атабаева и Лейла Алиева приняли участие в мероприятиях, связанных с международной художественной выставкой «МАМА — Мать-природа».

Uch ayol hashamatli oq zalda katta dumaloq stol atrofida o‘tiribdi.
Саида МирзиёеваОгулджан АтабаеваЛейла АлиеваМАМА — Мать-природа
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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