Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

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Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 15 октября встретилась с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения дружбы, стратегического партнерства и многопланового практического сотрудничества между братскими государствами.

Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Добрые пожелания главы государства и стратегическое партнерство

Саида Мирзиёева поделилась деталями и впечатлениями от переговоров на своей официальной странице в социальных сетях:

  • Передано приветствие Президента: «Рада встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Передала самые наилучшие, искренние пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;

  • Прочные связи: Узбекистан и Турцию связывают прочные узы дружбы и тесного сотрудничества;

  • Анализ перспектив: В ходе беседы мы обсудили результаты наших совместных усилий и перспективы дальнейшего укрепления связей между нашими странами», — отметила руководитель Администрации Президента.

Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Благодарность за искренний прием и высокое внимание»

Саида Мирзиёева выразила особую благодарность турецкому лидеру за оказанное высокое уважение и внимание, уделяемое двусторонним связям:

«От всего сердца выражаю благодарность господину Президенту за искренний прием, особое внимание к Узбекистану и поддержку дружественных отношений между нашими братскими народами», — подчеркнула она.

Данный диалог на высшем уровне служит выводу на новый этап дружественных, политических и культурно-просветительских отношений между Узбекистаном и Турцией, которые бурно развиваются в последние годы.

Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Саида МирзиёеваРеджеп Тайип ЭрдоганУзбекистан-Турция отношения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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