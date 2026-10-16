Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 15 октября встретилась с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения дружбы, стратегического партнерства и многопланового практического сотрудничества между братскими государствами.
Добрые пожелания главы государства и стратегическое партнерство
Саида Мирзиёева поделилась деталями и впечатлениями от переговоров на своей официальной странице в социальных сетях:
Передано приветствие Президента: «Рада встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Передала самые наилучшие, искренние пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;
Прочные связи: Узбекистан и Турцию связывают прочные узы дружбы и тесного сотрудничества;
Анализ перспектив: В ходе беседы мы обсудили результаты наших совместных усилий и перспективы дальнейшего укрепления связей между нашими странами», — отметила руководитель Администрации Президента.
«Благодарность за искренний прием и высокое внимание»
Саида Мирзиёева выразила особую благодарность турецкому лидеру за оказанное высокое уважение и внимание, уделяемое двусторонним связям:
«От всего сердца выражаю благодарность господину Президенту за искренний прием, особое внимание к Узбекистану и поддержку дружественных отношений между нашими братскими народами», — подчеркнула она.
Данный диалог на высшем уровне служит выводу на новый этап дружественных, политических и культурно-просветительских отношений между Узбекистаном и Турцией, которые бурно развиваются в последние годы.
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