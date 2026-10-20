Компании США инвестируют в Узбекистан: Саида Мирзиёева раскрыла главную цель

Международная поддержка: Также была выражена особая благодарность Государственному секретарю США Марко Рубио, его супруге Джанетт и Серджио Гору за всестороннюю поддержку этой важной инициативы и готовность к сотрудничеству;

Требование перехода к практическим результатам: Как было отмечено, теперь главная задача состоит в том, чтобы превратить пункты на бумаге в реальные экономические показатели:

«Теперь наша главная задача — превратить достигнутые договоренности в конкретные практические результаты, то есть в инвестиции, современные предприятия и новые рабочие места. В этом и заключается наша цель развития сотрудничества с США»— отметила Саида Мирзиёева.