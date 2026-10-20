Компании США инвестируют в Узбекистан: Саида Мирзиёева раскрыла главную цель
Стратегическое и экономическое партнерство между Узбекистаном и Соединенными Штатами Америки вышло на новый исторический этап. В Ташкенте с участием Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева ва АКШ Давлат котиби Марко Рубио состоялось учредительное заседание авторитетного Американо-узбекского делового и инвестиционного совета. В этом крупном форуме приняли участие представители более ста ведущих компаний и корпораций двух стран, инвесторы и официальные лица, которые подробно обсудили возможности привлечения прямых инвестиций, налаживания высокотехнологичного производства и реализации совместных проектов.
Мазкур йирик анджуманда икки мамлакатнинг юздан ортик етакчи компания ва корпоратсиялари вакиллари, инвесторлар хамда расмий доиралар бир майдонга джамланиб, то‘г‘ридан то‘г‘ри сармоя джалб етиш, юкори текснологияли ишлаб чикаришни ё‘лга ко‘йиш ва ко‘шма лойихаларни амалга ошириш имкониятларини батафсил мухокама килдилар.
«Главная цель — инвестиции и новые рабочие места»: Саида Мирзиёеваобращение
Помощник Президента Саида Мирзиёева подчеркнула, что создание Совета открывает новую страницу в расширении двусторонних отношений:
Выраженное высокое доверие: Она выразила искреннюю благодарность Президенту Узбекистана за успешный запуск инициативы и оказанное высокое доверие;
Международная поддержка: Также была выражена особая благодарность Государственному секретарю США Марко Рубио, его супруге Джанетт и Серджио Гору за всестороннюю поддержку этой важной инициативы и готовность к сотрудничеству;
Требование перехода к практическим результатам: Как было отмечено, теперь главная задача состоит в том, чтобы превратить пункты на бумаге в реальные экономические показатели:
«Теперь наша главная задача — превратить достигнутые договоренности в конкретные практические результаты, то есть в инвестиции, современные предприятия и новые рабочие места. В этом и заключается наша цель развития сотрудничества с США»— отметила Саида Мирзиёева.
Новые перспективы с деловыми кругами США
Переговоры и результаты, достигнутые в рамках Совета, охватили важные приоритетные направления для экономики Узбекистана:
Более 100 компаний США: Растет интерес американского бизнеса к рынку Узбекистана, рассмотрены перспективные проекты в сферах энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и промышленной кооперации;
Надежность инвестиционного климата: Крупные инвесторы США в Узбекистаневысоко оценили проводимые реформы, открытость рынка и правовые гарантии, созданные для иностранного капитала;
Технологический трансфер: Ожидается, что через совместные проекты в нашу страну придут самые передовые инновации и современные стандарты управления.
Начало деятельности Американо-узбекского делового и инвестиционного совета выводит экономическую дипломатию между Ташкентом и Вашингтоном на качественно новый уровень.
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