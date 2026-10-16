Саида Мирзиёева посетила комплекс известной турецкой компании Байкар

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Саида Мирзиёева посетила комплекс известной турецкой компании Байкар

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 15 октября побывала в комплексе всемирно известной турецкой компании «Байкар» (Байкар), специализирующейся на оборонной промышленности и беспилотных технологиях.

В ходе визита были осмотрены продукция современной военной промышленности, робототехника и высокоточные технологические проекты.

Саида Мирзиёева посетила комплекс известной турецкой компании Байкар

Передовые проекты и многолетний научный опыт

Саида Мирзиёева поделилась своими впечатлениями от визита и инновационном потенциале центра «Байкар» на своей официальной странице в социальных сетях:

  • Знакомство с инновациями: «Побывав в комплексе турецкой компании Байкар, я ознакомилась с высокими технологиями, в частности с передовыми проектами в сфере оборонной промышленности;

  • Фактор успеха: За такими достижениями стоят многолетние научные исследования, труд талантливых инженеров и инвестиции, направленные на развитие национальных технологий», — подчеркнула руководитель Администрации Президента.

Саида Мирзиёева посетила комплекс известной турецкой компании Байкар

«Турецкий опыт имеет важное практическое значение для Узбекистана»

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросу налаживания двустороннего технологического сотрудничества:

  • Развитие национальных технологий: Как отметила Саида Мирзиёева, успехи Турции в построении передовой оборонной и инженерной отрасли служат актуальным практическим опытом и для Узбекистана;

  • Перспективы совместных проектов: «Я вижу большие возможности для обмена опытом между нашими специалистами и совместной реализации технологических проектов», — написала она.

Саида Мирзиёева посетила комплекс известной турецкой компании Байкар

Данный визит может открыть путь к новым перспективным проектам между Узбекистаном и Турцией не только в торгово-экономической и культурной сферах, но также в направлениях высоких технологий, науки и оборонной промышленности.

Саида МирзиёеваBaykarбеспилотные технологииоборонная промышленность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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