Саида Мирзиёева достигла важных договоренностей с представителями руководства президента Турции
Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 15 октября провела встречу с высокопоставленными должностными лицами администрации президента Турецкой Республики — руководителем секретариата президента Турции Хасаном Доганом и генеральным секретарем Администрации Президента Хаккы Сусмазом.
В ходе переговоров в центре внимания находились вопросы дальнейшего углубления дружественных и многосторонних партнерских отношений между двумя братскими государствами.
Прочный фундамент: общая история, язык и культура
Саида Мирзиёева поделилась подробностями встречи и своими впечатлениями на своей официальной странице в социальной сети:
Духовная близость: «У Узбекистана и Турции есть общая история, близки язык, культура и традиции, которые связывают нас друг с другом;
Стратегическое сотрудничество: Наши многоплановые отношения последовательно и динамично развиваются именно на основе такого прочного фундамента», — подчеркнула руководитель Администрации Президента.
Соглашение по новым проектам и практическим шагам
Стороны особо подчеркнули необходимость не только сохранения сотрудничества, поднятого на стратегический уровень, но и обогащения его новыми направлениями:
План практических действий: В ходе диалога подробно обсуждались очередные практические и системные шаги, направленные на дальнейшее расширение двусторонних связей;
Взаимовыгодные инициативы: Достигнута договоренность о последовательном продолжении процесса совместной поэтапной реализации новых инициатив, которые в равной степени служат интересам обоих государств и народов.
Данный диалог на высшем уровне служит укреплению дружественных отношений между Узбекистаном и Турцией практичными результатами.
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