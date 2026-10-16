Саида Мирзиёева достигла важных договоренностей с представителями руководства президента Турции

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 15 октября провела встречу с высокопоставленными должностными лицами администрации президента Турецкой Республики — руководителем секретариата президента Турции Хасаном Доганом и генеральным секретарем Администрации Президента Хаккы Сусмазом.

В ходе переговоров в центре внимания находились вопросы дальнейшего углубления дружественных и многосторонних партнерских отношений между двумя братскими государствами.

Прочный фундамент: общая история, язык и культура

Саида Мирзиёева поделилась подробностями встречи и своими впечатлениями на своей официальной странице в социальной сети:

Духовная близость: «У Узбекистана и Турции есть общая история, близки язык, культура и традиции, которые связывают нас друг с другом;

Стратегическое сотрудничество: Наши многоплановые отношения последовательно и динамично развиваются именно на основе такого прочного фундамента», — подчеркнула руководитель Администрации Президента.

Соглашение по новым проектам и практическим шагам

Стороны особо подчеркнули необходимость не только сохранения сотрудничества, поднятого на стратегический уровень, но и обогащения его новыми направлениями:

План практических действий: В ходе диалога подробно обсуждались очередные практические и системные шаги, направленные на дальнейшее расширение двусторонних связей;

Взаимовыгодные инициативы: Достигнута договоренность о последовательном продолжении процесса совместной поэтапной реализации новых инициатив, которые в равной степени служат интересам обоих государств и народов.

Данный диалог на высшем уровне служит укреплению дружественных отношений между Узбекистаном и Турцией практичными результатами.