Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин и лидеры региона соберутся в Туркменистане

·70·Мир
Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин и лидеры региона соберутся в Туркменистане

Центральноазиатский регион становится очередным центром крупного международного политического диалога. Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 октября отправился с двухдневным официальным визитом в Туркменистан. В рамках данного визита в Ашхабаде пройдут два крупных форума — заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Каспийский экологический саммит.

Предстоящий саммит СНГ проводится в юбилейный для Содружества год — в декабре этого года исполняется 35 лет со дня образования организации. Эта дипломатическая неделя, принимающей стороной которой выступает президент Туркменистана со статусом ассоциированного члена Сердар Бердымухамедов, имеет важное значение с точки зрения региональной безопасности и экономической интеграции.

Все лидеры в одном кругу: Кто примет участие в саммите?

Ожидается, что в юбилейном саммите в полном составе примут участие главы всех 9 государств-членов Содружества:

  • Состав участников: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Премьер-министр Армении Никол Пашинян;

  • Исторический первый шаг: В истории СНГ впервые на заседание в расширенном составе был приглашен Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он также примет участие в Каспийском экологическом саммите;

  • График программы: Первый день визита — 8 октября — состоит из культурных мероприятий и предварительных переговоров, тогда как основной рабочий день приходится на 9 октября.

Документы и повестка дня: на каких направлениях будет сделан акцент?

На заседании 9 октября главы государств подведут итоги многостороннего сотрудничества и определят предстоящие приоритетные задачи:

  • Пакеты сотрудничества: В рамках саммита будут приняты важные документы, направленные на расширение правоохранительной деятельности, информационной безопасности, культурно-гуманитарных связей, а также укрепление внешнеполитической координации;

  • Региональные и международные вопросы: Лидеры обсудят экономическую стабильность внутри СНГ и безопасность границ на фоне глобальной нестабильности.

Каспийский экологический саммит: Угроза обмеления и спор «пятерки»

Наряду с заседанием СНГ организуется важный экологический форум с участием глав прикаспийских государств — России, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана:

  • Главная угроза — обмеление: На экологическом форуме в центре внимания будут находиться резкое падение уровня морской воды, сохранение природной среды бассейна и обеспечение экологической безопасности;

  • Механизм сотрудничества: Как отметил представитель Кремля Юрий Ушаков, «каспийская пятерка» рассмотрит практические шаги по поддержанию мира в регионе и охране биоресурсов.

Встречи за кулисами: Беседа с Пезешкианом и неформальные контакты

В рамках полей саммита также предусмотрен ряд важных двусторонних переговоров:

  • Диалог Ирана и России: 9 октября состоится личная встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На ней будут рассмотрены обострившаяся военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние проекты;

  • Контакты с другими лидерами: Хотя отдельная официальная встреча с Премьер-министром Армении Пашиняном не запланирована, в рамках саммита не исключаются короткие переговоры лидеров СНГ в неформальной обстановке «на ногах» или во время рабочего обеда.

Эти два крупных саммита в Ашхабаде становятся стратегической платформой, влияющей на будущее Центральной Азии, Кавказа и Каспийского бассейна в сложной геополитической ситуации, испытывающей на прочность региональную солидарность.

Саммит Содружества Независимых ГосударствКаспийский экологический саммитВизит Владимира Путина в ТуркменистанСердар Бердымухамедов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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