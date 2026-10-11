12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у родителей

·20·Мир
12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у родителей

В Бразилии 12-летняя девочка распространила ложную информацию о своем похищении с целью вымогательства денег у собственной семьи. Сильно встревоженные исчезновением дочери родители обратились в полицию. Однако в ходе следствия дело приняло совершенно иной оборот: выяснилось, что историю с похищением девочка придумала сама.

Инцидент произошел в городе Итайополис, расположенном на севере бразильского штата Санта-Катарина. Около 01:00 ночи исчезнувшая из дома 12-летняя девочка начала отправлять родителям сообщения. Она утверждала, что ее похитили неизвестные лица, ее жизни угрожают опасность, и она подверглась насилию со стороны похитителей.

Испугавшись за жизнь дочери, родители немедленно обратились в правоохранительные органы. После этого Отдел уголовного розыска (ДИК) в соседнем городе Мафра начал расследование по факту происшествия, приступив к поискам пропавшего ребенка и установлению возможных преступников.

Девочка потребовала у родителей выкуп

Около 11:00 девочка снова отправила сообщение родителям. На этот раз она потребовала деньги за свое освобождение. По ее словам, если запрашиваемая сумма не будет выплачена, похитители могут лишить ее жизни.

Прежде чем тяжело переживающие за судьбу дочери родители успели разобраться с вопросом требуемых денег, полицию удалось ее найти. Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку в одном из домов в сельской местности Итайополиса.

Самое удивительное, что спецслужбы, готовившиеся к спасению девочки и противодействию возможным похитителям, не встретили никаких преступников. Поскольку 12-летняя девочка на самом деле никем похищена не была и ее жизни не угрожала прямая опасность.

В ходе допроса девочка призналась, что всю историю выдумала сама. Выяснилось, что ее целью было вымогательство денег у родителей.

Пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении девочки

Сообщается, что после инцидента девочка была задержана, ей предъявлены обвинения в совершении деяния, похожего на преступление вымогательства. Однако, учитывая ее юный возраст, пока неясно, какие правовые последствия повлечет за собой это дело.

Случаи фальшивых похищений по разным причинам фиксировались и раньше. Однако отличительная особенность этого происшествия от других заключается в том, что организатору всего 12 лет.

Девочка попыталась заставить родителей заплатить деньги, выдав себя за похищенную. Данная ситуация не только вызвала серьезную тревогу у членов семьи, но и привела к растрате времени и ресурсов полиции.

БразилияИтайополисвымогательствоинсценировка похищения
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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