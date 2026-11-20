Эти животные используются в Китае для проведения научных исследований в быстро развивающихся биомедицинской и фармацевтической отраслях.

Согласно данным издания, с 2023 года Китай ввез из Камбоджи тысячи приматов. В таможенных документах зафиксировано, что в 2023 году было импортировано более 2400 обезьян, а в 2025 году этот показатель превысил 13 тысяч. Ожидается, что в 2026 году объем импорта будет близок к этому уровню.

Китай импортировал из Камбоджи более 30 тысяч обезьян для использования в научных экспериментах. Эта ситуация усилила опасения по поводу возможной новой конкуренции между США и Китаем за лабораторных животных. Эксперты предупреждают, что торговля дикими обезьянами также создает угрозу для природы и здоровья человека. Об этом сообщает издание Скиенке.

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Ранее Китай был одним из основных партнеров США по поставкам лабораторных обезьян. Например, в 2018 году Пекин экспортировал в Америку около 20 тысяч яванских макак.

Однако после начала пандемии КОВИД-19 Китай прекратил экспорт живых животных. В результате американские лаборатории были вынуждены искать других поставщиков, и основное внимание было уделено Камбодже.

В 2022 году Министерство юстиции США раскрыло случаи контрабанды, связанные с торговлей обезьянами в Камбодже. Некоторые лица обвинялись в том, что выдавали обезьян, пойманных в дикой природе, за животных, якобы выращенных на специальных фермах. После этого экспорт из Камбоджи в США резко сократился.

Тревожная ситуация для дикой природы

Эксперты считают, что есть сомнения в том, что все экспортируемые из Камбоджи обезьяны были выращены на специальных фермах. Некоторые животные могут быть отловлены в естественной среде обитания.

Это наносит ущерб популяции обезьян, а также повышает риск распространения зоонозных заболеваний, которые могут передаваться от животных к человеку.

Международные эксперты также критикуют отсутствие прозрачности в торговле обезьянами в Камбодже. В отчете КИТЭС, опубликованном в 2026 году, отмечается, что подтвердить или опровергнуть некоторые случаи мошенничества и коррупции не удалось.

Начнется ли новая борьба между США и Китаем?

Аналитики подчеркивают, что увеличение импорта обезьян Китаем может привести к новой конкуренции с США. Американские лаборатории по-прежнему используют около 60 тысяч приматов в год. Однако текущий импорт с трудом покрывает потребности.

В то же время США в 2025 году импортировали из Камбоджи еще 1400 обезьян. В том же году американская компания Чарлес Ривер Лабораториес приобрела одну из крупнейших ферм по разведению макак в Камбодже.

Некоторые специалисты считают, что вместо конкуренции за захват рынка две страны должны сотрудничать в вопросах контроля торговли обезьянами и разработки альтернативных научных методов экспериментов с участием животных.

По их мнению, снижение потребности в животных для лабораторных исследований, обеспечение прозрачности торгового процесса и защита дикой природы остаются одними из важнейших задач международного масштаба.