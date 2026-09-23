Ученые пересадили ткань человеческого мозга в мозг мыши

·6·Мир
Ученые пересадили ткань человеческого мозга в мозг мыши

Ученые Стэнфордского университета смогли вырастить ткань человеческого мозга в организме мыши и связать ее с ее нервной системой. Исследование было опубликовано 16 сентября в журнале Натуре.

Для этого ученые использовали мышей, генетически измененных таким образом, чтобы у них не развивалась большая часть мозга, в частности кора головного мозга. Затем им пересадили кортикальные органоиды — небольшие самоорганизующиеся структуры человеческой мозговой ткани, выращенные в лаборатории из человеческих стволовых клеток.

В результате человеческая ткань прижилась в мозге мыши и активно развивалась. Согласно исследованию, спустя два-три месяца после трансплантации человеческая ткань увеличилась почти в пять раз и заняла более 90 процентов свободного пространства мозга. Человеческие нейроны соединились с нервными клетками в мозге мыши и через нервные волокна дошли даже до спинного мозга.

Исследователи отмечают, что этот метод открывает новые возможности в изучении развития человеческого мозга и неврологических расстройств, возникающих до рождения. В будущем такие модели могут пригодиться для изучения механизмов таких заболеваний, как аутизм, церебральный паралич, шизофрения и эпилепсия, а также для тестирования методов их лечения.

Эксперимент также вызывает этические вопросы. В частности, обсуждается вопрос о том, могут ли измениться когнитивные способности животного при пересадке ему ткани человеческого мозга. Однако в текущем эксперименте не было обнаружено доказательств появления у мышей человеческого сознания или сложного мышления. В ходе исследования их поведение существенно не отличалось от поведения обычных мышей.

Ученые подчеркивают важность новой модели тем, что она позволяет изучать человеческий мозг внутри живого организма, во взаимодействии с его кровеносными сосудами и нервной системой.

Стэнфордский университетжурнал Natureткань человеческого мозгааутизм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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