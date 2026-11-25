Индийские врачи хирургическим путем устранили серьезный врожденный дефект позвоночника у еще не родившегося ребенка, находящегося в утробе матери. Сложная шестичасовая операция была признана одним из важных достижений в области пренатальной, то есть дородовой хирургии.

Операция была проведена 12 ноября 2026 года в Всеиндийском институте медицинских наук (АИИМС) в Нью-Дели плоду на 25-й неделе беременности. По данным больницы, это первая в Индии практика по исправлению данного типа дефекта позвоночника методом открытой хирургии.

В сложной операции приняли участие более 30 специалистов, включая хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, неонатологов и медсестер. Медицинская команда готовилась к процедуре более пяти недель.

Какой дефект был выявлен у плода?

В результате обследований у ребенка была обнаружена тяжелая форма врожденного порока развития, называемого спина бифида (расщепление позвоночника) — миеломенингоцеле.

Спина бифида возникает на ранних стадиях беременности в результате того, что структуры, формирующие позвоночник и спинной мозг, не закрываются полностью. В случае миеломенингоцеле ткани спинного мозга и окружающие их оболочки выходят наружу через открытый участок позвоночника.

Такое состояние может привести к повреждению нервных тканей. В результате после рождения у ребенка возможны слабость или паралич ног, проблемы с контролем функций мочевого пузыря и кишечника. В некоторых случаях может развиться гидроцефалия — скопление жидкости в головном мозге.

Как проводилась операция?

Перед операцией были проведены необходимые визуализирующие исследования для точного определения области дефекта позвоночника плода. После этого каждый этап хирургического вмешательства был тщательно спланирован.

Во время операции брюшная стенка матери и матка были осторожно вскрыты, что обеспечило доступ к пораженной области на спине плода. Важным аспектом является то, что ребенок не был полностью извлечен из матки — операция проводилась, пока он оставался внутри матери.

С помощью микроскопа хирурги выполнили манипуляции, направленные на защиту открытых нервных тканей. Также дефект позвоночника был закрыт с помощью соответствующих слоев тканей. В процессе процедуры для контроля состояния плода использовалось ультразвуковое исследование.

Эта шестичасовая операция показала, что возможности фетальной хирургии в Индии расширяются.