В Литве во время пятничной молитвы у мечети подбросили свиную голову (видео)

На территории Европейского Союза произошел еще один тревожный инцидент, потрясший общественность, в вопросах религиозной терпимости и культурного согласия. В Каунасе, втором по величине городе Литвы, группа местных байкеров во время священной для мусульман пятничной молитвы устроила публичную провокацию и демонстративно оскорбительную акцию перед зданием исторической мечети.

Как сообщают литовские национальные СМИ, около 12:30 дня к мечети на тяжелых мотоциклах подъехали примерно 100 членов региональных мотоклубов. Под рев моторов, громкую музыку и националистические выкрики один из байкеров принес и бросил на территории мечети голову свиньи, что является открытым оскорблением для исламского мира.

Тем не менее, молящаяся мусульманская община проявила беспрецедентное терпение и выдержку, не допустив никаких физических столкновений. Правоохранительные органы же квалифицировали это чудовищное религиозное оскорбление как обычное административное правонарушение, ограничившись лишь ничтожным штрафом для виновных в размере от 30 до 150 евро.

И что же стоит за такой враждой местных радикалов против мусульман, живущих на этой земле с XIV века, какие возражения в обществе вызвала вялая реакция полиции и какого уровня достигли настроения исламофобии в центре Европы?

Шум, крики и свиная голова: детали унизительной «акции» в Каунасе

Ход и резонансные подробности провокации, устроенной во время пятничной молитвы:

100 байкеров, окруживших мечеть: Около 12:30 дня около ста представителей байкерского сообщества Каунасского уезда собрались непосредственно перед зданием городской мечети;

Умышленно созданный беспорядок: Мотоциклисты с целью отвлечь и запугать молящихся с высокой громкостью ревели двигателями, включали громкую музыку через динамики и скандировали лозунги, выкрикивая «Литва»;

Открытое оскорбление и провокация: Кульминацией действий стало то, что один из байкеров на глазах у толпы положил у порога мечети свиную голову, которая считается серьезным оскорблением для мусульман.

Высокая стойкость мусульман и мягкое наказание полиции

Провокация не переросла в ожидаемый насильственный конфликт:

Призыв «Аллаху Акбар» и абсолютная выдержка: Находившиеся внутри и во дворе мечети верующие не ответили на открытую провокацию радикалов физической силой или агрессией; люди лишь произносили такбир «Аллаху Акбар» и спокойно продолжили молитву;

Кровопролития удалось избежать: Благодаря хладнокровию местных мусульман никаких массовых драк и кровавых столкновений между двумя группами не произошло;

Штраф всего в 30-150 евро: Вместо возбуждения уголовного дела по факту происшествия полиция квалифицировала это действие как нарушение порядка организации публичных мероприятий, и байкерам грозит лишь административный штраф в размере от 30 до 150 евро.

История, начавшаяся с XIV века, и ненависть на фоне новой миграции

Данный инцидент в Литве имеет глубокие исторические и социальные корни:

Семивековое наследие: Мусульмане (в основном татарские общины) мирно живут на территории Литвы, в частности в городе Каунас, с XIV века — со времен великого князя Витовта, бок о бок с местным населением, и служили литовской государственности;

Предлог радикалов: В последние годы увеличение притока новых мигрантов в страну, в том числе с мусульманского Востока, вызывает гнев местных праворадикальных группировок;

Угроза религиозного конфликта: По мнению специалистов, если подобные унизительные нападения на историческую и законную мусульманскую общину будут оставлены безнаказанными, это может еще больше разжечь межрелигиозную ненависть и опасные конфликты в регионе.

Произошедший у мечети в Каунасе инцидент показывает, насколько беспомощной и лицецемерной остается европейская законодательная и правоохранительная система в защите священных ценностей.

А как считаете вы, является ли справедливостью применение штрафа всего в 30–150 евро к байкерам, подбросившим свиную голову к мечети во время пятничной молитвы, или это должно было строго наказываться как преступление на почве религиозной ненависти? Как вы оцениваете то, что мусульмане сохранили выдержку в столь сложной ситуации? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим резонансным анализом религиозной толерантности в Европе со всеми своими близкими и мусульманскими братьями!