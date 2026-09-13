Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее

·12·Узбекистан
Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее

В повестку дня находящегося с государственным визитом в столице Южной Кореи Сеуле Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева вошло еще одно исключительно теплое, вдохновляющее и памятное мероприятие. Сотни наших соотечественников, молодых специалистов и студентов, работающих и обучающихся в престижных высших учебных заведениях Республики Корея, встретили главу нашего государства с большим уважением и душевным теплом. Проявив то, что судьба каждого нашего соотечественника за рубежом находится в центре внимания государства, Президент провел с ними открытую беседу лицом к лицу, искренне поинтересовался их условиями жизни, научными изысканиями и профессиональными стремлениями. В ходе беседы было особо подчеркнуто стратегическое значение бурных реформ, происходящих в Новом Узбекистане, и передового опыта, накапливаемого в Корее, в развитии нашей Родины. Итак, какие важные темы обсудил Президент с соотечественниками на встрече в Сеуле, какие призывы были обращены к молодежи и как потенциал кадров за рубежом послужит будущему Узбекистана?

Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее

«Как продвигаются ваша работа и учеба?»: Живой и открытый диалог с Президентом

Встреча в Сеуле прошла в теплой и приподнятой атмосфере, свободной от формальностей:

  • Теплый прием: Проживающие, обучающиеся в Корее студенты и наши соотечественники, ведущие деятельность в различных сферах, встретили главу государства с огромной радостью и гордостью;

  • Условия и планы на будущее: Шавкат Мирзиёев подробно расспросил о повседневной жизни, учебных процессах, трудовой деятельности и будущих целях наших соотечественников;

  • Открытый обмен мнениями: В ходе беседы молодежь свободно выразила свои мысли и суждения о своих инициативах, устремлениях и значении исторических мероприятий, ожидаемых в рамках государственного визита.

Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее

Нити, связывающие обновляющийся Узбекистан и соотечественников за рубежом

Одной из центральных тем диалога стали масштабные изменения на исторической Родине:

  • Бурные реформы в стране: Президент остановился на коренных преобразованиях в нашей стране, широких возможностях, открывающихся в сфере образования, промышленности и технологий;

  • Судьба соотечественников под контролем государства: Еще раз наглядно проявилось то, что защита прав и поддержка граждан Узбекистана, в какой бы стране они ни находились, являются приоритетным направлением государственной политики;

  • Духовная поддержка и уверенность: Глава нашего государства заявил, что на нашу молодежь, получающую знания и трудящуюся за рубежом, всегда можно опереться.

Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее

«Знания и опыт в Корее послужат процветанию Узбекистана!»

Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед нашими соотечественниками важные и ответственные задачи:

  • Освоение современных знаний: Глава государства пожелал всем нашим соотечественникам огромных успехов в учебе и профессиональной деятельности;

  • Фундамент будущего: Была отмечена важность освоения передовых технологий, промышленного менеджмента и современных навыков Республики Корея;

  • Призыв к развитию страны: Наш Президент выразил твердую уверенность в том, что приобретаемые современные знания и опыт в будущем послужат делу процветания нашей Родины, подъема экономики и обеспечения благосостояния нашего народа.

Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее

Эта теплая встреча в городе Сеуле придала нашим соотечественникам за рубежом огромные силы и чувство ответственности перед Родиной, еще больше укрепив их веру в завтрашний день.

А как по-вашему, какие дополнительные льготы и условия должны быть созданы для привлечения опыта наших соотечественников, обучающихся и работающих за рубежом, в частности в Южной Корее, в экономику Узбекистана? Как вы думаете, в каких сферах применение корейских технологий и знаний принесет наибольшую пользу? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой трогательной встречи главы государства в Сеуле со всеми друзьями, соотечественниками за рубежом и близкими!

Шавкат МирзиёевСеулКорейские технологииУзбекская диаспора
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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