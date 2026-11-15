Почему морские выдры держатся за лапы во время сна?

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Почему морские выдры держатся за лапы во время сна?

Одна из самых интересных привычек морских выдр — держаться за лапы во время сна на поверхности воды. Хотя это зрелище выглядит очень мило, за ним кроется важная причина.

Дело в том, что выдры, отдыхающие на воде, держатся за лапы, чтобы их не унесло течением друг от друга. Таким образом, они стараются оставаться на одном месте во время сна.

В некоторых случаях морские выдры спят, обернувшись в морские водоросли. Это также помогает им не уплыть по течению.

У этих животных есть еще одна удивительная особенность. В отличие от многих других морских млекопитающих, у морских выдр нет толстого слоя подкожного жира. Поэтому для сохранения тепла в холодной воде они полагаются на свой очень густой и плотный мех.

Интересно, что мех морских выдр считается одним из самых густых в животном мире. Он играет важную роль в поддержании температуры тела в холодной воде.

Поэтому привычка морских выдр держаться за лапы во время сна — это не просто милая особенность, а интересная адаптация, помогающая им выживать в дикой природе.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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