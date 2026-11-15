Стала известна причина крупного сбоя в авиационной системе США

Причиной почти пятичасового сбоя в авиационной системе США, приведшего к задержке или отмене более 20 тысяч рейсов, мог стать маршрутизатор, установленный государственным подрядчиком Л3Харрис. По предварительным данным, новое устройство отправляло чрезмерное количество запросов на подключение к другим маршрутизаторам, создавая избыточную нагрузку на систему связи. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 13 ноября. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) было вынуждено временно приостановить полеты по всей стране из соображений безопасности. Проблемы наблюдались в 17 из 22 центров управления полетами в стране.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что компания Л3Харрис проводила плановые технические работы по замене старых медных линий связи на оптоволоконную систему. Проблемы могут быть связаны с маршрутизаторами, установленными на объектах в штатах Арканзас и Техас.

Даффи пояснил, что новые маршрутизаторы каждые 4–5 секунд отправляли более 1000 запросов на подключение к другим устройствам. В результате в центрах ФАА возникла нестабильность при обмене данными о самолетах и работе радаров.

Пока не установлено, был ли сбой вызван дефектом самих маршрутизаторов или ошибкой, допущенной при их установке и техническом обслуживании. Даффи сообщил, что расследование причин инцидента продолжается совместно с представителями компании.

Компания Л3Харрис заявила, что серьезно относится к инциденту и оказывает содействие ФАА в расследовании. Компания выполнила более 70 процентов запланированных работ по переводу старой медной системы связи на оптоволоконную сеть.

Сообщается, что маршрутизаторы, подлежащие замене, использовались почти 25 лет. Их обновление планировалось еще в 2006 году. Федеральное управление гражданской авиации США тратит около 1 миллиарда долларов в год на содержание устаревших систем связи.