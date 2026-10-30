Ужасное столкновение в небе: в США разбились два вертолета, есть погибшие

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Ужасное столкновение в небе: в США разбились два вертолета, есть погибшие

В штате Орегон, США, произошла страшная авиакатастрофа: в воздухе столкнулись два вертолета. В результате столкновения, случившегося в небе недалеко от муниципального аэропорта Макминнвилл, погибли три человека — молодой летный инструктор, опытный местный пилот и студент-пилот из Великобритании.

Инцидент произошел 29 октября около 14:15 по местному времени в округе Ямхилл. Официальную информацию о деталях трагедии и жертвах предоставили шериф округа Сэм Эллиотт и Федеральное управление гражданской авиации (ФАА).

Подробности катастрофы и погибшие

Согласно данным офиса шерифа и CNN, в момент аварии в вертолетах находились в общей сложности три человека:

  • Инструктор и студент из Великобритании: В катастрофе погибли 22-летний летный инструктор Мэдди Аасбо из Техаса и обучавшийся у нее студент-пилот, гражданин Великобритании;

  • Пилот второго вертолета: 38-летний опытный пилот из Орегона Тайлер Стердевант, который находился на борту второго воздушного судна в одиночку, также скончался на месте происшествия;

  • Место падения: После столкновения оба борта рухнули на частное сельскохозяйственное поле рядом с аэропортом. От силы удара красный вертолет развалился на части, а зеленый перевернулся.

«Я услышал сильный скрежет металла»: что говорят очевидцы?

Местный житель Лео Родригес, работавший на близлежащем семейном винограднике, стал непосредственным свидетелем инцидента и немедленно позвонил в службу спасения 911:

«Внезапно я услышал громкий хлопок и скрежет металла. Посмотрел вверх и увидел, что два вертолета столкнулись прямо в воздухе. Мой мозг несколько секунд не мог осознать увиденное. Такое не каждый день увидишь. Они закружились в воздухе и мгновенно рухнули на землю», — говорит свидетель.

Расследование и модели вертолетов

Согласно предварительному заявлению Национального совета по безопасности на транспорте США (НТСБ), в катастрофе участвовали следующие воздушные суда:

  • Участвовавшие борта: Столкнулись вертолет Робинсон Р-22, выполнявший учебный полет по подготовке пилотов, и Аирбус АС350 (Х125), проходивший испытания после технического обслуживания;

  • Компания Джеррй Тримбле Хеликоптерс: Компания «Джеррй Тримбле Хеликоптерс», занимающаяся подготовкой пилотов и сдачей вертолетов в аренду для частных полетов, подтвердила, что один из ее бортов попал в инцидент, и заявила о полном сотрудничестве со следственными органами;

  • Меры безопасности: Полиция полностью перекрыла участок трассы №233 протяженностью около полутора километров, чтобы спасатели и авиационные эксперты могли провести осмотр места происшествия.

Федеральное управление гражданской авиации и специальная комиссия в данный момент выясняют причины, по которым два воздушных судна столкнулись в одном направлении при ясной погоде и хорошей видимости.

ОрегонАвиакатастрофаNTSBJerry Trimble Helicopters
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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