Израильские СМИ опубликовали страшные подробности, вызвавшие большой резонанс и тревогу в кругах безопасности Ближнего Востока и международной авиации. Согласно срочной информации, предоставленной известным аналитиком-журналистом популярного информационного портала Йнет Смадар Пери, пилот одной из ведущих авиакомпаний ОАЭ «Флйдубаи» намеревался совершить масштабный террористический акт в Тель-Авиве.

В сообщении говорится, что пилот планировал направить управляемый им пассажирский самолет на башни гигантского высотного комплекса «Азриэли» — символа города, повторив страшную катастрофу, подобную теракту в США 11 сентября 2001 года.

Цель — башни «Азриэли» и тысячи мирных жителей

Три знаменитых небоскреба — круглой, треугольной и квадратной формы, возвышающиеся на главной транспортной артерии Тель-Авива, — являются самой оживленной финансовой и торговой точкой страны, которую ежедневно посещают десятки тысяч людей.

Согласно данным расследования, обнародованным журналисткой Смадар Пери:

Пилот рассчитывал привести план в действие во время захода самолета на посадку в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве или в момент пролета над воздушным пространством Израиля;

Выбор в качестве цели именно комплекса «Азриэли» свидетельствует о том, что теракт был направлен на причинение крупнейших человеческих жертв и разрушений в истории региона;

Эта потенциальная катастрофа была предотвращена благодаря успешным мерам безопасности и оперативной бдительности спецслужб.

Новый сигнал для международной авиационной безопасности

Данный инцидент остро поставил на повестку дня вопросы, касающиеся регулярных авиарейсов между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также системы проверки персонала и психологического контроля в глобальных авиакомпаниях:

Реакция спецслужб: ожидается, что израильские структуры безопасности пересмотрят алгоритмы контроля над всеми иностранными самолетами, входящими в воздушное пространство страны;

Авиационные стандарты: возникает требование дальнейшего ужесточения на глобальном уровне мер контроля за проверкой психического состояния, убеждений и связей пилотов, выполняющих международные рейсы.

Хотя авиакомпания «Флйдубаи» и официальные ведомства пока не дали подробных комментариев по поводу журналистского расследования, данное сообщение, опубликованное на страницах Йнет, уже стало одним из самых обсуждаемых событий в мире международной дипломатии и авиации.