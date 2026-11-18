В турецком городе Кахраманмараш мастер по приготовлению традиционного супа «калла-поча» привлек внимание общественности необычным способом подачи. Он начал выставлять бараньи головы, используемые для приготовления блюда, в специально отведенном месте внутри ресторана, открыто демонстрируя их клиентам.

Сообщается, что «калла-поча» — одно из традиционных блюд турецкой кухни, которое готовится из бараньих голов и ножек. Владелец ресторана таким образом стремится показать натуральность и свежесть ингредиентов.

Однако необычная картина в ресторане вызвала неоднозначную реакцию у посетителей. Если одни оценили это как способ внушить доверие к качеству продукции, то для других открытая демонстрация бараньих голов стала неожиданностью.

Кадры с места событий распространились в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения среди пользователей.