Девушка из Узбекистана решила направить время, затрачиваемое на использование современных технологий, на чтение книг. Она отказалась от использования смартфона и социальных сетей на целый год, посвятив свободное время полезному занятию — чтению. В результате за 12 месяцев она прочитала 75 книг, достигнув поставленной перед собой цели.

Сообщается, что вместо просмотра различных страниц в телефоне, видеороликов и времяпрепровождения в социальных сетях, девушка предпочла читать художественную и другую литературу. Она выделяла специальное время для чтения среди своих повседневных дел и сделала это своей постоянной привычкой.

Прожив год без смартфона и сосредоточившись на книгах, она прочла 75 произведений. Этот опыт стал примечательным примером правильного распределения времени, формирования полезных привычек и повышения интереса к чтению.