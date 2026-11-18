В семье певицы Дилноз Хакимовой отметили еще одну радостную дату. Дочери артистки Амани исполнилось 5 месяцев. По этому случаю певица поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях новыми фотографиями малышки.

На снимках видно, что для ребенка были подготовлены особые праздничные декорации. В оформлении мероприятия использован образ героя знаменитого мультфильма «Бэмби». В частности, украшения и торт были выполнены именно в стиле этого мультфильма.

Дилноз Хакимова оставила под фотографиями подпись: «Амани, моя малышка Бэмби». Эти искренние слова певицы и милые фотографии ее дочери привлекли внимание подписчиков.

В комментариях поклонники выразили свои добрые пожелания Амани, пожелав ей расти здоровой и счастливой. Фотографии с маленького праздника были тепло встречены подписчиками певицы.