В лапше нашли живого крысенка: клиентка в шоке

·88·Мир
В лапше нашли живого крысенка: клиентка в шоке

В китайском Гонконге клиентка заказала лапшу на вынос и столкнулась с крайне странной и жуткой находкой. По словам женщины, внутри блюда шевелился новорожденный крысенок, у которого еще даже не выросла шерсть.

Короткое видео, на котором крошечное животное с только открывающимися глазами шевелит лапками в соусе сатай, быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкое обсуждение. Об этом сообщило издание “Нид То Кнов”.

Клиентка — женщина, которую местгласные СМИ называют госпожой Шум, — в понедельник, 7 сентября, приобрела комплексный обед в одном из ресторанов Гонконга за 44 гонконгских доллара (около 4,20 фунта стерлингов).

В этот набор входили рисовая лапша с говядиной в соусе сатай, омлет с ветчиной и яйцом, а также напиток.

Госпожа Шум отнесла еду на свое рабочее место в местной компании по управлению недвижимостью и, открыв контейнер с лапшой, заметила, что в соусе что-то шевелится. Приглядевшись, она поняла, что это совсем маленький крысенок.

Она тут же закрыла крышку контейнера, больше ее не открывала и обратилась в ведомства, ответственные за безопасность пищевых продуктов.

Специалисты начали проверку

Госпожа Шум сохранила контейнер закрытым и подала жалобу в Департамент пищевой и экологической гигиены. Инспекторы забрали еду на экспертизу и начали проверку ресторана.

Представитель департамента сообщил, что санитарно-гигиенические условия в некоторых частях кухни ресторана оказались «неудовлетворительными». Власти начали принимать меры в соответствии с правилами, регулирующими деятельность ресторанов.

Также ведется проверка всех этапов: от приготовления, упаковки и хранения еды до ее передачи клиенту.

Тем не менее, официальные лица подчеркнули, что не стоит делать поспешных выводов на основе видео, распространившегося в соцсетях. Пока неясно, когда и каким образом крысенок попал в контейнер.

Владелец ресторана шокирован произошедшим

Владелец ресторана, известный в местных источниках как Майк, заявил, что «шокирован» произошедшим и в такую ситуацию трудно поверить.

По его словам, ресторан работает чуть больше года, и до сих пор жалоб подобного рода не поступало.

Майк отметил, что говядина в блюде готовится при высокой температуре, поэтому ему непонятно, как такое крошечное животное могло выжить внутри еды.

Владелец ресторана также добавил, что генеральная уборка кухни проводится ежемесячно, а специальная обработка против вредителей — дважды в месяц. После инцидента ресторан снова был тщательно вымыт и дезинфицирован.

Сотрудница ресторана, госпожа Нг, сообщила, что заказы на вынос упаковывают несколько сотрудников. Из-за этого непросто выяснить, кто именно закрыл контейнер и подготовил заказ.

В настоящее время расследование этого инцидента продолжается.

Гонконгкрысенокресторан Майкабезопасность пищевых продуктов
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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