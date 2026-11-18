Опасный маневр на самокате: парень попытался пересечь железную дорогу, не заметив поезд (видео)
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В Польше молодой человек на самокате попытался пересечь железнодорожные пути, не обращая внимания на приближающийся поезд. Ему удалось избежать трагедии в этой опасной ситуации.
Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Кадры еще раз наглядно показали, к каким тяжелым последствиям может привести одно неосторожное движение.
Специалисты напоминают о необходимости избегать подобного риска и строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах. Ведь попытки проскочить перед поездом не всегда заканчиваются благополучно.
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