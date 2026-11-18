В Польше молодой человек на самокате попытался пересечь железнодорожные пути, не обращая внимания на приближающийся поезд. Ему удалось избежать трагедии в этой опасной ситуации.

Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Кадры еще раз наглядно показали, к каким тяжелым последствиям может привести одно неосторожное движение.

Специалисты напоминают о необходимости избегать подобного риска и строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах. Ведь попытки проскочить перед поездом не всегда заканчиваются благополучно.