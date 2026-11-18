В семье молодого бразильского футболиста Эндрика произошло радостное событие. 20-летний игрок впервые стал отцом. Его супруга Габриэли Миранда родила сына. Мальчика назвали Кендриком.

О пополнении в семье Эндрик рассказал в интервью после матча против сборной Сингапура. Забитый в игре гол футболист посвятил своей жене и новорожденному сыну.

Габриэли Миранда пока решила не публиковать фотографии малыша в социальных сетях. По этой причине у поклонников пока нет возможности увидеть маленького Кендрика.

Новость о том, что Эндрик познал радость отцовства, была тепло встречена футбольными болельщиками. В социальных сетях молодой семье выражают поздравления и добрые пожелания.