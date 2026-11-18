Стало известно, что игра GTA VI принесла более 1,5 миллиарда долларов дохода еще до своего официального выхода. Издание Форбес, опираясь на ряд исследований, подсчитало объем продаж и выручку игры до релиза.

Согласно данным издания, было продано около 15,88 миллиона копий GTA VI, что обеспечило доход в 1,54 миллиарда долларов.

Основная часть продаж пришлась на консоли PlayStation. Доля этой платформы составила около 75 процентов. Оставшиеся 25 процентов продаж приходятся на консоли Xbox.

Также стали известны официальные цены на игру. Стандартная версия будет стоить 79,99 доллара, а версия Ултимате — 99,99 доллара.

Новая Зеландия станет местом, где появится возможность сыграть в игру первыми. В 16:00 по ташкентскому времени там наступит 00:00, и местные игроки смогут начать прохождение GTA VI.