В Telegram появились мошенники, обманывающие с помощью «фейковых дач»
С наступлением жарких летних дней многие планируют отдохнуть от городской суеты в живописных уголках Ташкентской области. Однако, к сожалению, растет число лиц, которые, пользуясь доверием наших соотечественников, стремящихся к приятному отдыху, пытаются нажиться на них. В последние дни в социальных сетях, особенно в мессенджере Telegram, зафиксирована волна мошенников, действующих под предлогом бронирования дач в горных районах. Преступники используют проверенную и отработанную схему, чтобы опустошить банковские карты граждан.
Поэтому, чтобы ваш отпуск не был испорчен, а деньги не попали в чужие руки, крайне важно знать, как работает эта ловушка.
Механизм обмана: как это происходит?
Преступные группы используют трехэтапную схему обмана, чтобы заманить доверчивых граждан в свои сети:
Идеальные фейковые каналы: Мошенники создают в Telegram поддельные группы и каналы с качественными, привлекательными фотографиями роскошных дач и якобы точными геопозициями на карте. Эти изображения обычно украдены из интернета.
«Горячая» приманка и скидки: Для привлечения клиентов цены указываются очень низкие, обещаются заманчивые бонусы, например: «если забронируете только сегодня, мы добавим бесплатный трансфер». Условие одно — стопроцентная предоплата на пластиковую карту.
Мгновенное исчезновение: Как только доверчивый гражданин переводит требуемую сумму на указанную банковскую карту, администраторы канала немедленно блокируют клиента и удаляют всю переписку с обеих сторон.
С помощью следующей аналитической памятки вы можете ознакомиться с основными признаками мошеннических ловушек и правилами защиты от них:
Основные признаки мошенничества
Действия, которые от вас требуются
Как защититься?
Надежные альтернативные пути
• Цена значительно ниже рыночной
• «Бесплатные» дополнительные услуги
Стопроцентная предоплата
(Перевод денег на пластиковую карту)
• Не платить, не увидев объект лично
• Не принимать поспешных решений
• Надежные и официальные сервисы бронирования
• Личные рекомендации близких знакомых
Как защитить себя и своих близких?
Чтобы ваши выходные не закончились стрессом и материальными потерями, органы внутренних дел и специалисты отрасли рекомендуют строго соблюдать следующие простые, но крайне важные правила безопасности:
Не переводите деньги заранее: Не осуществляйте никаких полных или частичных платежей, пока не увидите объект аренды своими глазами или лично не встретитесь с его реальным владельцем (или официальным доверенным лицом) и не проверите документы.
Не ведитесь на подозрительную дешевизну: Предложения, которые значительно ниже реальных рыночных цен, и чрезмерно щедрые бесплатные бонусы всегда должны вызывать у вас настороженность. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Пользуйтесь только проверенными путями: При бронировании дач используйте специальные сайты и сервисы с многолетней историей и официальной регистрацией, либо доверяйте рекомендациям близких знакомых, которые уже отдыхали в этом месте.
Дорогие соотечественники, провести летний отдых беззаботно и спокойно — в ваших руках. Не поддавайтесь на различные сомнительные объявления в социальных сетях и не теряйте бдительности!
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