В Telegram появились мошенники, обманывающие с помощью «фейковых дач»

С наступлением жарких летних дней многие планируют отдохнуть от городской суеты в живописных уголках Ташкентской области. Однако, к сожалению, растет число лиц, которые, пользуясь доверием наших соотечественников, стремящихся к приятному отдыху, пытаются нажиться на них. В последние дни в социальных сетях, особенно в мессенджере Telegram, зафиксирована волна мошенников, действующих под предлогом бронирования дач в горных районах. Преступники используют проверенную и отработанную схему, чтобы опустошить банковские карты граждан.

Поэтому, чтобы ваш отпуск не был испорчен, а деньги не попали в чужие руки, крайне важно знать, как работает эта ловушка.

Механизм обмана: как это происходит?

Преступные группы используют трехэтапную схему обмана, чтобы заманить доверчивых граждан в свои сети:

Идеальные фейковые каналы: Мошенники создают в Telegram поддельные группы и каналы с качественными, привлекательными фотографиями роскошных дач и якобы точными геопозициями на карте. Эти изображения обычно украдены из интернета.

«Горячая» приманка и скидки: Для привлечения клиентов цены указываются очень низкие, обещаются заманчивые бонусы, например: «если забронируете только сегодня, мы добавим бесплатный трансфер». Условие одно — стопроцентная предоплата на пластиковую карту.

Мгновенное исчезновение: Как только доверчивый гражданин переводит требуемую сумму на указанную банковскую карту, администраторы канала немедленно блокируют клиента и удаляют всю переписку с обеих сторон.

С помощью следующей аналитической памятки вы можете ознакомиться с основными признаками мошеннических ловушек и правилами защиты от них:

Основные признаки мошенничества Действия, которые от вас требуются Как защититься? Надежные альтернативные пути • Цена значительно ниже рыночной

• «Бесплатные» дополнительные услуги Стопроцентная предоплата

(Перевод денег на пластиковую карту) • Не платить, не увидев объект лично

• Не принимать поспешных решений • Надежные и официальные сервисы бронирования

• Личные рекомендации близких знакомых

Как защитить себя и своих близких?

Чтобы ваши выходные не закончились стрессом и материальными потерями, органы внутренних дел и специалисты отрасли рекомендуют строго соблюдать следующие простые, но крайне важные правила безопасности:

Не переводите деньги заранее: Не осуществляйте никаких полных или частичных платежей, пока не увидите объект аренды своими глазами или лично не встретитесь с его реальным владельцем (или официальным доверенным лицом) и не проверите документы. Не ведитесь на подозрительную дешевизну: Предложения, которые значительно ниже реальных рыночных цен, и чрезмерно щедрые бесплатные бонусы всегда должны вызывать у вас настороженность. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пользуйтесь только проверенными путями: При бронировании дач используйте специальные сайты и сервисы с многолетней историей и официальной регистрацией, либо доверяйте рекомендациям близких знакомых, которые уже отдыхали в этом месте.

Дорогие соотечественники, провести летний отдых беззаботно и спокойно — в ваших руках. Не поддавайтесь на различные сомнительные объявления в социальных сетях и не теряйте бдительности!

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