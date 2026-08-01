С сегодняшнего дня студенты могут подавать заявки на общежитие

С 1 августа студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, могут подать заявку на заселение в студенческое общежитие. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

Согласно действующему порядку, студенты могут подать заявления на заселение в общежитие в электронной форме через портал my.gov.uz. Этот процесс осуществляется на основе регламента, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 376 от 14 августа 2023 года.

В первую очередь при размещении в студенческих общежитиях учитываются претенденты, имеющие соответствующие льготы и приоритеты. После этого оставшиеся свободные места распределяются между остальными студентами в разрез курсов.

Согласно этому:

для студентов 1-го курса — 55–65 процентов;

для студентов 2-го курса — 15–20 процентов;

для 3-го и более старших курсов — выделяется до 20–25 процентов мест.

Прием заявок продолжается с 1 августа до конца учебного года.

Также абитуриенты, рекомендованные на 1-й курс высших учебных заведений в 2026/2027 учебном году, также могут подать заявку на заселение в общежитие после объявления окончательных результатов.