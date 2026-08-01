Важная новость для студентов: начался прием заявок в общежития

·27·Общество
Важная новость для студентов: начался прием заявок в общежития

С 1 августа в Узбекистане официально стартовал процесс подачи заявок на проживание в студенческих общежитиях (СО) для учащихся высших учебных заведений. В текущем учебном году внедрена важная композитная услуга, которая произвела коренной перелом не только в порядке заселения, но и временной регистрации студентов, положив конец лишним хлопотам. Итак, каким образом подаются заявки, как и среди кого распределяются квоты, и как работает новая система?

В целях прозрачной и справедливой организации обеспечения студентов жильем Министерством высшего образования, науки и инноваций и соответствующими ведомствами был еще больше расширен масштаб цифровизации. Теперь студентам не придется часами стоять в очереди или собирать документы.

1. Онлайн-прием через my.gov.uz: основные условия подачи заявки

Прием заявок на заселение в студенческое общежитие начнется 1 августа и продлится до окончания нового учебного года. Отправка заявки и отслеживание процесса осуществляются полностью в дистанционном режиме через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

Как отмечают ответственные лица, при размещении студентов в жилье строго соблюдаются критерии справедливости и приоритетности:

  • На первом этапе: В общежитие принимаются претенденты, имеющие соответствующие льготы и приоритеты, установленные законодательством (нуждающиеся в социальной защите, сироты, лица с ограниченными возможностями и другие категории студентов).

  • На втором этапе: Места, оставшиеся после льготных категорий, справедливо распределяются между студентами на основе общей очереди.

2. Распределение квот: сколько мест выделено студентам каких курсов?

С учетом возраста и особенностей адаптации студентов стандартные места в общежитиях распределяются пропорционально в разрезе курсов следующим образом:

  • 55–65 процентов мест — для студентов 1-го курса;

  • 15–20 процентов мест — для студентов 2-го курса;

  • до 20–25 процентов мест — для студентов 3-го курса и старше.

Вниманию абитуриентов, рекомендованных к 1-му этапу!
Абитуриенты 1-го курса, сдавшие приемные экзамены в высшие учебные заведения на 2026/2027 учебный год, смогут отправить заявку через my.gov.uz только после объявления окончательных результатов и официальных сообщений о рекомендации к студенчеству.

3. Инновационная композитная услуга: общежитие и «прописка» теперь в одно движение!

Одно из самых больших облегчений и удобств в новом учебном году — это объединение процессов заселения в студенческое общежитие и временной регистрации (временной прописки) в единую композитную услугу.

Раньше после заселения в общежитие студентам требовалось обращаться в отдельные службы паспорта и визы или Центры государственных услуг для временной регистрации, заново заполнять бланки и производить оплату. Теперь все эти процессы осуществляются автоматически, без человеческого фактора.

4. Пошаговая инструкция: от подачи заявки до получения электронной учетной карточки

Через новую автоматическую композитную систему процесс проходит в 5 четких этапов:

  1. Отправка заявки: Студент заходит на портал my.gov.uz и заполняет электронную заявку на заселение в студенческое общежитие.

  2. Одобрение и договор: После рассмотрения и одобрения заявки через систему для студента формируются электронный договор и направление.

  3. Оплата договора: Студент производит оплату за общежитие, указанную в договоре.

  4. Оплата за временную регистрацию: Сразу после подтверждения оплаты договора система автоматически формирует платеж государственной пошлины, необходимой для временной регистрации.

  5. Электронная учетная карточка: После осуществления оплаты за временную регистрацию автоматически предоставляется электронная учетная карточка (выписка), подтверждающая временную регистрацию студента по месту пребывания.

5. Важное примечание: срок временной регистрации

Ответственными лицами особо подчеркивается, что срок временной регистрации студента по месту пребывания действует со дня осуществления оплаты и в течение срока, установленного в электронном договоре. Своевременная оплата считается основной гарантией официальной временной регистрации.

Заключение: цифровое удобство в ногу со временем для студентов

Реформы, реализуемые в последние годы в целях цифровизации системы высшего образования, экономии времени и средств студентов, приносят свои плоды. Превращение заселения в студенческое общежитие и временной регистрации в единую композитную услугу стало важным шагом в сокращении бюрократии и прекращении лишних хлопот.

А вы успели подать заявку в общежитие? Оставьте свое мнение о новой композитной системе и созданных удобствах в комментариях и поделитесь этой важной новостью со своими друзьями-студентами!

Ўзбекистонmy.gov.uzОлий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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