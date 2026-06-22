В Бостанлыкском районе найдено тело одного из упавших в канал детей

В Бостанлыкском районе Ташкентской области продолжаются поисковые работы в связи с трагическим происшествием. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, из канала Бозсув было извлечено тело одного из двух упавших в воду детей.

Сообщается, что несчастный случай произошел 17 июня на территории махалли «Обод». Двое несовершеннолетних — К.Й., 2016 года рождения, и К.Б., 2018 года рождения, — по неосторожности упали в канал, протекающий рядом с их домом.

После получения сообщения о происшествии спасатели МЧС начали масштабные поисково-спасательные работы.

В результате проведенных мероприятий 21 июня водолазы-спасатели обнаружили на дне канала тело одного из детей и подняли его на берег.

В настоящее время продолжаются непрерывные поиски второго ребенка. Специальные службы работают на месте происшествия.