«Знакомства» в администрации и ловушка на 100 млн сумов: земельное мошенничество в Косоне

В Кашкадарьинской области с вещественными доказательствами был задержан фиктивный «посредник», обещавший «продать и приватизировать» земельный участок дехканского хозяйства, арендованный у администрации Косонского района.

О. Naimov, представлявшийся окружающим как «Javohir», воспользовался намерением своего земляка I. Murodullayev приобрести землю и попытался его обмануть.

«Родственник в администрации» и ложные обещания

Согласно материалам проверки, O. Naimov предложил своему земляку приватизировать на его имя земельный участок площадью 6 гектаров, арендованный администрацией Косонского района сроком на 30 лет для ведения дехканского хозяйства.

Он заявил, что решит эту незаконную сделку через своего «родственника», работающего в отделе сельского хозяйства районной администрации, и потребовал за свои услуги 100 миллионов сумов.

Схема мошенничества: хотя O. Naimov не предоставил никаких практических или правоустанавливающих документов, связанных с оформлением земли, он настойчиво требовал от гражданина заранее передать оговорённую сумму.

Оперативное мероприятие и вещественные доказательства

На основании обращения гражданина сотрудники УВД Кашкадарьинской области провели специальное оперативное мероприятие.

В ходе мероприятия O. Naimov был задержан на месте с вещественными доказательствами в момент получения 100 миллионов сумов, обработанных специальным химическим веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, в настоящее время проводятся первоначальные следственные действия.

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