Ра’но Зокирова отметила 57-летие: неожиданный подарок от сына и невестки (видео)

·94·Культура
Ра’но Зокирова отметила 57-летие: неожиданный подарок от сына и невестки (видео)

Заслуженная артистка О‘збекистон Ра’но Зокирова 7 августа отметила 57-летие. О дне рождения актрисы широкая общественность узнала благодаря видео, опубликованному её сыном на странице в Instagram.

На видео запечатлено, как сын Ра’но Зокирова Умид Зокиров и её невестка, актриса Дилбар Зокирова, подготовили для матери особый подарок. Они купили для актрисы большой букет красивых жёлтых роз и поместили среди цветов 10 стодолларовых купюр. После этого они вместе поздравили Ра’но Зокирова с днём рождения.

Актриса была рада вниманию близких. Она подчеркнула, что деньги — это всего лишь обычная бумага, а для человека важнее всего любовь и внимание, и поблагодарила сына и невестку.

Эти искренние моменты из жизни актрисы также понравились подписчикам. В комментариях многочисленные поклонники поздравили Ра’но Зокирова с днём рождения, пожелав ей здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья.

Для справки, заслуженная артистка О‘збекистон, актриса узбекского и советского театра и кино Ра’но Зокирова родилась 7 августа 1969 года в городе Ташкенте. Она училась в О‘збекистон государственном институте искусства и культуры. За годы творческой деятельности актриса заняла особое место в сфере театра и кино.

Рано ЗокироваУзбекистанТашкентInstagramУмид Зокиров
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