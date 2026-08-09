В Антарктиде при морозе −43°К провели беспрецедентную спасательную операцию

Австралийские авиационные специалисты провели чрезвычайно сложную операцию по спасению члена американской экспедиции в суровых условиях антарктической зимы. Спасательная миссия проходила в полной темноте и при температуре, опускавшейся до −43°К.

Как сообщила компания Скйтрадерс, необычная операция началась после того, как в прошлую пятницу со станции США Мак-Мйрдо поступил срочный запрос на медицинскую эвакуацию.

Первоначально вылет был отложен из-за погодных условий. Несмотря на это, экипажу позднее удалось посадить самолёт Аирбус А319 в чрезвычайно тяжёлых условиях. В этот момент температура воздуха составляла около −43°К (-45,4°Ф).

Пациента безопасно доставили на борт самолёта, известного под названием Сновбирд 1, а оттуда перевезли в город Крайстчерч в Новой Зеландии. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас состояние пациента хорошее и он идёт на поправку.

Операция впервые была проведена в июле

Один из четырёх пилотов, участвовавших в полёте, капитан Луиза Робертсон, рассказала BBC, что эта миссия стала одной из самых сложных операций в истории Скйтрадерс.

По её словам, это был первый полёт, выполненный в июле и в условиях полной темноты.

«Мы завершили операцию 31 июля. Первый свет, похожий на солнечный, должен был появиться 1 августа — в очень небольшом количестве», — сказала Робертсон.

Примечательно, что её супруг Род Робертсон, с которым она состоит в браке 18 лет, также участвовал в этой миссии и именно он посадил самолёт на американскую исследовательскую станцию, расположенную на острове Росс.

«Он сидел слева, а я — справа», — сказала Луиза Робертсон.

Она отметила, что за семь лет работы в Скйтрадерс и в общей сложности за 25 лет лётного опыта впервые участвовала в настолько сложной операции.

На подготовку самолёта потребовалось 24 часа

Запрос об эвакуации поступил в Скйтрадерс в среду. Его направила Антарктическая программа США через Австралийский антарктический отдел.

Для проведения операции самолёт требовалось специально оборудовать. Команда инженеров и конструкторов установила в задней части самолёта специальные носилки, чтобы вынести пациента.

Подготовка самолёта заняла 24 часа. После этого экипажу пришлось ждать ещё 12 часов, пока погодные условия не станут подходящими для полёта.

«Временное окно для полёта в Антарктиду было очень узким. В первый запланированный день началась снежная буря, и операция была приостановлена», — сказала Робертсон.

Сильная буря также помешала сотрудникам станции добраться до взлётно-посадочной полосы, покрытой плотным снегом. Одна только расчистка и подготовка полосы для посадки самолёта заняла шесть часов.

Наконец, в пятницу утром самолёт вылетел из города Хобарт.

Взлётно-посадочную полосу подготовили при морозе −45°К

По словам Робертсон, наземные сотрудники, несмотря на чрезвычайно тяжёлые условия, проделали огромную работу, подготовив для самолёта взлётно-посадочную полосу длиной 3 километра.

В то время температура воздуха составляла около −45°К, к тому же дул сильный ветер.

Экипаж самолёта находился на аэродроме Финикс всего один час. Забрав пациента на борт, экипаж снова поднялся в воздух и направился в Крайстчерч.

Другой пилот, участвовавший в миссии, капитан Ал Уоллак, отметил, что за успехом операции стояли большой профессиональный опыт и тщательная подготовка. По его словам, каждый член команды — от лётного экипажа до метеорологов, оперативных планировщиков, сотрудников взлётно-посадочной полосы и медицинских специалистов — чётко выполнил свои обязанности.

«Каждая миссия в Антарктиде требует абсолютной точности. Зимой сложность ещё больше возрастает. Условия, с которыми мы столкнулись, были близки к пределу возможностей даже самого специализированного самолёта», — сказал он.

Глава Австралийского антарктического отдела Эмма Кемпбелл также отметила, что операция наглядно продемонстрировала профессионализм специалистов и возможности сотрудничества, обеспечивающих работу международных программ в Антарктиде.

Для справки, компания Скйтрадерс проводила аналогичную операцию и в марте 2020 года. Тогда также потребовалась помощь для эвакуации члена Антарктической программы США со станции Мак-Мйрдо. Однако во время той миссии температура воздуха была сравнительно выше — −30°К.