Полузащитник «Интер Майами» Родри Де Поль в матче Кубка лиг против «Монтеррея» сделал трогательный жест в знак поддержки семьи своего близкого друга и капитана Лионелья Месси. Как сообщает Goal.com, после гола аргентинский футболист особым жестом выразил отношение к тяжелой утрате капитана команды. В это время Лионель Месси срочно вернулся на родину в связи со смертью отца. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, отец 39-летнего Лионелья Месси Хорхе Месси умер в возрасте 68 лет. В последние месяцы он страдал от серьезных проблем со здоровьем и находился под наблюдением врачей. После получения известия из больницы Санаторио Кентро в Аргентине семикратный обладатель «Золотого мяча» вместе с женой и детьми срочно отправился в родной Росарио, чтобы поддержать мать и других близких.

Эмоциональный момент и дань уважения на поле

Одним из главных эпизодов матча Кубка лиг стала атака, начавшаяся в центре поля по инициативе опытного бразильского футболиста Каземиро. Он передал мяч Родри Де Полю, находившемуся у штрафной площади. Де Поль без колебаний нанес точный удар, открыл счет и вывел свою команду вперед.

После гола вместо традиционного празднования полузащитник снял свою игровую футболку и показал под ней знаменитую футболку Лионелья Месси с десятым номером. Этот жест привлек внимание болельщиков и специалистов, став ярким примером крепкого братства внутри команды и взаимной поддержки в трудный момент.

Роль Хорхе Месси в мировом футболе

Покойный Хорхе Месси был для сына не просто отцом, а основателем его огромной профессиональной империи и самым надежным советником в карьере. От первого контракта Лионелья с «Барселоной» до всех последующих крупных трансферов он всегда оставался его опорой. Клуб «Ньюэллс Олд Бойз», связанный с первыми шагами Лионелья в детском футболе, также выразил глубокие соболезнования семье покойного и особо отметил его роль в карьере сына.

Хотя по ходу матча «Интер Майами» владел преимуществом, соперник проявил характер, сравнял счет и в итоге одержал победу со счетом 2:1. Тем не менее внимание всех было приковано не столько к спортивному результату, сколько к человеческим качествам и горю семьи Лионелья Месси.

В настоящее время футбольное сообщество по всему миру, бывшие одноклубники и клубы-соперники направляют семье Месси слова глубоких соболезнований и поддержки. Лионель Месси временно находится вдали от футбольных полей, чтобы быть рядом с близкими.