Теплая встреча в Стамбуле: Юлдуз Раджабова пригласила Фотиму Реджаметову в гости (видео)

Актриса Юлдуз Раджабова и ее супруг Эмре приняли в гостях Фотиму Реджаметову, приехавшую в Стамбул. На распространившихся в соцсетях кадрах они гуляют в центре города, проводят время вместе в ресторане и тепло прощаются в конце встречи.

Особенно внимание поклонников привлекли искренние объятия двух артисток при встрече. Кадры показывают, что встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, а не в официальной обстановке.

Совместная прогулка по улицам Стамбула

В начале видеоролика видно, как Фотима Реджаметова и Юлдуз Раджабова идут по одной из оживленных улиц Стамбула.

Вокруг видны туристы, городской трамвай и характерная для Стамбула оживленная атмосфера. Затем они заходят в ресторан и проводят время вместе.

Судя по кадрам, встреча прошла в формате обычного приема гостей и дружеской беседы.

Теплая беседа за столом

В ресторане Фотима Реджаметова и Юлдуз Раджабова долго беседуют за одним столом.

Затем на стол подают различные блюда и традиционный турецкий чай. В встрече также участвует супруг Юлдуз Раджабовой Эмре.

Таким образом, прием гостей в Стамбуле превратился не просто во встречу двух актрис, а в семейный и дружеский вечер в кругу близких.

Объятия на улице стали самым теплым моментом

Особенно искренними получились кадры, на которых видно, что встреча произошла случайно и артистки узнали друг друга. Юлдуз Раджабова радостно подбегает к Фотиме Реджаметовой, после чего они обнимаются.

Юлдуз Раджабова и Фотима Реджаметова продолжают беседу перед рестораном. Затем они обнимаются и тепло прощаются.

Эти кадры еще нагляднее показали теплые отношения между двумя артистками.

Зрителям показали момент из обычной жизни

Зрители привыкли видеть знаменитостей на сцене, в кино или на официальных мероприятиях. Поэтому встречи артистов в повседневной жизни всегда вызывают интерес.

На этот раз в центре внимания оказались не крупное мероприятие и не новый проект, а обычный прием гостей в Стамбуле.

Визит Фотимы Реджаметовой в Стамбул завершился теплой встречей с Юлдуз Раджабовой и ее супругом Эмре. По распространившимся кадрам можно понять, что именно эта встреча стала одним из самых теплых воспоминаний поездки.

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.