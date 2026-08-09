Черепаха, спасённая на грани смерти, возвращается домой

Редкую морскую черепаху Роззи, найденную у побережья Уэльса, возвращают на её настоящую родину — в Мексику. Специалисты проводят специальную подготовку к её путешествию домой протяжённостью почти 5 тысяч миль (более 8 тысяч километров).

Роззи относится к виду ридлея Кемпа — одному из самых редких видов морских черепах в мире. В декабре 2023 года её обнаружила на пляже острова Англси в Уэльсе собака по имени Мег. В тот момент черепахе ещё не исполнилось двух лет, и она находилась в крайне тяжёлом состоянии.

Специалисты установили, что из-за длительного пребывания в холодной воде она впала в состояние «холодового оцепенения». Сотрудники морского зоопарка Англси лечили Роззи и ухаживали за ней почти два с половиной года. За это время она увеличилась в три раза и набрала вес — с менее чем 1 килограмма до 21 килограмма.

Теперь для сопровождения Роззи в дальнем путешествии подготовили специальный контейнер с контролируемой температурой. Сначала её доставят из Англси в Лондон на вертолёте, а затем грузовым самолётом перевезут в Хьюстон, США.

Во время путешествия специалисты уделят особое внимание предотвращению обезвоживания черепахи. Чтобы её панцирь и нежная кожа не пересыхали, будут использоваться специальные увлажняющие средства. Особенно важно регулярно увлажнять её глаза.

По словам руководителя морского зоопарка Англси Фрэнки Хоброна, морские черепахи, впавшие в холодовое оцепенение, практически не выживают без помощи специалистов. Поэтому выздоровление Роззи и её возвращение в естественную среду обитания стали для команды очень трогательным событием.

Роззи получила имя в честь пляжа, где её нашли. Специалисты предполагают, что из-за сильных ветров она сбилась с пути в тёплых водах и оказалась у берегов Уэльса.

Ридлея Кемпа считается самой редкой морской черепахой в мире. Для откладывания яиц они используют главным образом два побережья в Мексике и территории штата Техас в США.

Сотрудники зоопарка надеются, что возвращение Роззи в дикую природу станет небольшим, но важным шагом на пути к сохранению этого редкого вида. Она станет четвёртой морской черепахой, спасённой и вылеченной этим зоопарком за последние десять лет.

В настоящее время специалисты разрабатывают план создания специального центра для спасения других морских черепах, пострадавших от холода у побережья Уэльса.