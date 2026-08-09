Меизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ватт

Компания Пандаер, принадлежащая бренду Меизу, официально выпустила в продажу новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 с компактными габаритами и высокой мощностью. По данным иксбт.ком, устройство на основе современной технологии нитрида галлия (GaN) заметно отличается от аналогичных гаджетов на рынке компактностью и сверхтонким корпусом. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новый адаптер выполнен в плоском корпусе толщиной всего 13,9 миллиметра. Его общие размеры составляют 85,5 × 50 миллиметров, а вес — 99 граммов. Благодаря этому пользователи могут без труда носить зарядное устройство в повседневной сумке или даже кошельке.

Технические возможности и распределение мощности

Адаптер оснащён сразу тремя современными портами USB-C, что позволяет одновременно заряжать несколько гаджетов. Основной порт USB-C способен выдавать до 80 В благодаря фирменной технологии Меизу мЧарге. Для устройств других брендов предусмотрена мощность до 65 В по протоколам USB Повер Деливерй 3.0 и ППС.

Каждый из двух оставшихся портов USB-C также поддерживает мощность до 65 В. Поэтому Пандаер ПТК16 может без проблем заряжать не только смартфоны и планшеты, но и некоторые модели ноутбуков. При одновременном подключении нескольких устройств мощность распределяется автоматически: при занятых двух портах — 45+20 В или 45+15 В, а при использовании всех трёх основной порт получает 45 В, а два остальных — по 15 В.

Протоколы и ценовая политика

Зарядное устройство поддерживает широкий спектр протоколов быстрой зарядки, включая Меизу мЧарге, USB ПД 3.0, ППС, АВС, а также стандарты Huawei ФКП, СКП и Qualcomm Куик Чарге 4+. Это обеспечивает его отличную совместимость с мобильными и портативными устройствами разных производителей.

В настоящее время Пандаер ПТК16 продаётся в официальном интернет-магазине ТМалл за 229 юаней (примерно 32 доллара США). При использовании купонов по специальной акции стоимость компактного и мощного гаджета можно снизить до 149 юаней, то есть примерно 21 доллара.