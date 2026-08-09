«Красавица мира» Айшвария Рай появилась вместе с 15-летней дочерью (видео)

Индийская актриса Айшвария Рай, известная как «красавица мира», вновь привлекла внимание поклонников фотографией с 15-летней дочерью Арадхьей.

Арадхья учится в одном из самых престижных учебных заведений Индии — «Dhirubhai Ambani International School». Она активно участвует в школьных спектаклях и различных мероприятиях, демонстрируя свой интерес к сцене.

Поэтому появляются слухи о том, что в будущем Арадхья может стать актрисой. В частности, сообщается, что её отец Абхишек Баччан и дедушка, известный актёр Амитабх Баччан, не выступают против её интереса к искусству.

Однако также распространились сообщения о том, что в семье существуют разные взгляды на будущее Арадхьи. Отмечается, что сама Айшвария Рай и её бабушка Джайя Баччан хотят, чтобы Арадхья жила спокойной и обеспеченной жизнью и вышла замуж за достойного человека.

Арадхья уже сейчас пробует себя на сцене. Время покажет, какой путь она выберет в будущем — карьеру актрисы или другую сферу.

Индийская актриса Айшвария Рай в 1994 году завоевала титул «Мисс мира» («Красавица мира»).