«Красавица мира» Айшвария Рай появилась вместе с 15-летней дочерью (видео)

·174·Культура
«Красавица мира» Айшвария Рай появилась вместе с 15-летней дочерью (видео)

Индийская актриса Айшвария Рай, известная как «красавица мира», вновь привлекла внимание поклонников фотографией с 15-летней дочерью Арадхьей.

Арадхья учится в одном из самых престижных учебных заведений Индии — «Dhirubhai Ambani International School». Она активно участвует в школьных спектаклях и различных мероприятиях, демонстрируя свой интерес к сцене.

Поэтому появляются слухи о том, что в будущем Арадхья может стать актрисой. В частности, сообщается, что её отец Абхишек Баччан и дедушка, известный актёр Амитабх Баччан, не выступают против её интереса к искусству.

Ayshvariya Ray va uning qizi an'anaviy hind liboslarida suratga tushmoqda.

Однако также распространились сообщения о том, что в семье существуют разные взгляды на будущее Арадхьи. Отмечается, что сама Айшвария Рай и её бабушка Джайя Баччан хотят, чтобы Арадхья жила спокойной и обеспеченной жизнью и вышла замуж за достойного человека.

Арадхья уже сейчас пробует себя на сцене. Время покажет, какой путь она выберет в будущем — карьеру актрисы или другую сферу.

Индийская актриса Айшвария Рай в 1994 году завоевала титул «Мисс мира» («Красавица мира»).

Aishwarya Rai toj va "Dunyo go‘zali 1994" lentalari bilan jilmayib turibdi.
Айшвария РайАмитабх БаччанАбхишек БаччанИндияМеждународная школа Дхирубхая Амбани
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)Сегодня, 14:06Ра’но Зокирова отметила 57-летие: неожиданный подарок от сына и невестки (видео)Ра’но Зокирова отметила 57-летие: неожиданный подарок от сына и невестки (видео)Сегодня, 12:40Красивые кадры с церемонии «келин салом» Райхон Уласеновой (видео)Красивые кадры с церемонии «келин салом» Райхон Уласеновой (видео)Сегодня, 12:35Более 1 миллиарда сумов за день: «Человек-паук: Новый день» установил рекорд в УзбекистанеБолее 1 миллиарда сумов за день: «Человек-паук: Новый день» установил рекорд в УзбекистанеСегодня, 06:08БЛАКПИНК 10 лет: участницы группы необычным мероприятием отметили 10-летиеБЛАКПИНК 10 лет: участницы группы необычным мероприятием отметили 10-летиеСегодня, 05:50Юлдуз Усманова резко высказалась об отменённом в Бухаре концерте группы «Уммон» (видео)Юлдуз Усманова резко высказалась об отменённом в Бухаре концерте группы «Уммон» (видео)Вчера, 19:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Появились видео с «куёв навкар» Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились видео с «куёв навкар» Аббосбека Файзуллаева (видео)
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения
Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения