Пассажир попытался открыть дверь аварийного выхода в самолёте

В самолёте, выполнявшем рейс из Малайзии в Индию, один из пассажиров неожиданно попытался открыть дверь аварийного выхода. Он повредил внутреннее окно двери и несколько раз пытался её открыть.

Члены экипажа и другие пассажиры, заметив ситуацию, немедленно вмешались и удержали мужчину. После этого ситуация на борту была взята под контроль, и полёт продолжился.

После безопасной посадки самолёта в Индии правоохранительные органы задержали пассажира. В настоящее время проводится расследование его действий.

Из-за инцидента другие пассажиры рейса также испытали тревогу. Двери аварийного выхода предназначены для использования только в необходимых случаях, и попытка открыть их во время полёта может представлять серьёзную опасность.