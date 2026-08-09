Пассажир попытался открыть дверь аварийного выхода в самолёте

·79·Мир
Пассажир попытался открыть дверь аварийного выхода в самолёте

В самолёте, выполнявшем рейс из Малайзии в Индию, один из пассажиров неожиданно попытался открыть дверь аварийного выхода. Он повредил внутреннее окно двери и несколько раз пытался её открыть.

Члены экипажа и другие пассажиры, заметив ситуацию, немедленно вмешались и удержали мужчину. После этого ситуация на борту была взята под контроль, и полёт продолжился.

После безопасной посадки самолёта в Индии правоохранительные органы задержали пассажира. В настоящее время проводится расследование его действий.

Из-за инцидента другие пассажиры рейса также испытали тревогу. Двери аварийного выхода предназначены для использования только в необходимых случаях, и попытка открыть их во время полёта может представлять серьёзную опасность.

МалайзияИндия
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