Землетрясение в Андижане: в каких районах подземные толчки ощущались сильнее?

Сегодня, 9 августа, в Андижанской области зарегистрировано землетрясение. Об этом официально сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

По данным центра, подземные толчки произошли в 08:33. Эпицентр землетрясения находился в 276 километрах к юго-востоку от города Ташкента, магнитуда составила 3, а глубина очага — 10 километров.

Как отмечают специалисты, координаты землетрясения соответствуют 40,57° северной широты и 72,37° восточной долготы.

На территории Узбекистана подземные толчки ощущались в следующих районах:

Мархаматский район — 2–3 балла (8 км);

Булакбашинский район — 2–3 балла (10 км);

Асакинский район — 2 балла (17 км);

Ходжаабадский район — 2 балла (22 км).

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.