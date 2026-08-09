Землетрясение в Андижане: в каких районах подземные толчки ощущались сильнее?
Сегодня, 9 августа, в Андижанской области зарегистрировано землетрясение. Об этом официально сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.
По данным центра, подземные толчки произошли в 08:33. Эпицентр землетрясения находился в 276 километрах к юго-востоку от города Ташкента, магнитуда составила 3, а глубина очага — 10 километров.
Как отмечают специалисты, координаты землетрясения соответствуют 40,57° северной широты и 72,37° восточной долготы.
На территории Узбекистана подземные толчки ощущались в следующих районах:
Мархаматский район — 2–3 балла (8 км);
Булакбашинский район — 2–3 балла (10 км);
Асакинский район — 2 балла (17 км);
Ходжаабадский район — 2 балла (22 км).
На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.
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