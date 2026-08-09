Арман Сарукян выбрал узбекский плов: кадры привлекли внимание (видео)

Известный боец MMA Арман Сарукян на этот раз привлёк внимание поклонников не выступлением в октагоне, а кадрами за дастарханом. На видео в конце статьи спортсмен запечатлён за тем, как под звуки узбекской национальной музыки ест руками узбекский плов из большого блюда.

Особенно колоритными кадры сделали огромная порция плова и крупные куски мяса, поданные к столу. Сарукян не ограничился простой дегустацией блюда, а ел его в стиле, близком к традициям национального дастархана.

Огромное блюдо плова оказалось в центре внимания

На видео видно, что перед Сарукяном поставили большое национальное блюдо с пловом.

Помимо риса, в блюде заметны крупные куски мяса, морковь и другие традиционные ингредиенты. Кроме плова, на дастархане также были салат из помидоров и лука, а также хлеб.

Примечательно, что спортсмен предпочёл есть плов руками, не используя ложку или вилку. Также видно, как он берёт салат и ест его вместе с пловом.

Для спортсмена такой дастархан отличается от привычного рациона

Профессиональные бойцы MMA обычно очень строго контролируют вес, калорийность и состав питания перед соревнованиями.

Поэтому кадры с Сарукяном перед большим блюдом плова закономерно вызвали особый интерес у поклонников. Однако по видео нельзя сделать вывод, что спортсмен съел всё блюдо целиком — на кадрах видно лишь, как он ест плов.

Также не сообщается, где и когда были сняты эти кадры.

Узбекский плов привлекает и зарубежных спортсменов

Плов считается одним из самых известных блюд гастрономической культуры Узбекистана. Подача в большом блюде и употребление вместе с салатом и хлебом — знакомые элементы национального дастархана.

В этом отношении кадры с участием Сарукяна привлекли внимание не только поклонников спорта, но и тех, кто интересуется национальной кухней.

То, что известный на мировой MMA-сцене спортсмен с аппетитом ест узбекский плов, стало одним из тех «тёплых» и необычных эпизодов, которые могут распространиться в социальных сетях.

Другой Сарукян — за пределами октагона

Поклонники привыкли видеть Армана Сарукяна в тренировочном зале, на церемонии взвешивания или во время боя.

На этих кадрах атмосфера совершенно иная: спортсмен спокойно сидит за дастарханом и наслаждается национальным блюдом.

Иногда именно такие простые жизненные моменты из жизни спортивных звёзд производят на поклонников более сильное впечатление, чем официальное интервью или бой.

На этот раз в центре внимания оказался не октагон, а узбекский плов в большом блюде.

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