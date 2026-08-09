Родри выбрал «Барселону»: Моуринью в ярости из-за трансфера

В европейском футболе произошёл один из самых громких трансферных сюжетов. Как сообщает Goal.com, опытный специалист Жозе Моуринью пришёл в ярость из-за того, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри не перейдёт в «Реал Мадрид». Португальский тренер считал испанца ключевым элементом своих тактических планов в центре поля, однако хавбек переключил внимание на принципиального соперника — «Барселону». Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания SPORT, после этой новости Жозе Моуринью был шокирован и не смог скрыть своего гнева. Он выстроил всю летнюю предсезонную подготовку с учётом прихода чемпиона мира. Однако выбор футболистом каталонского клуба разрушил все планы тренера.

Конфликт с руководством и новая ситуация

Ситуация привела к нескольким напряжённым разговорам между руководством «Реал Мадрид» и тренером. Хотя Жозе Моуринью немедленно потребовал приобрести другой статусный вариант, руководство клуба категорично заявило, что новый игрок в центральную линию куплен не будет. В результате трансферное окно для клуба фактически закрылось, и тренерскому штабу приходится работать с учётом возможностей имеющегося состава.

Теперь Жозе Моуринью пытается кардинально изменить структуру команды и максимально использовать возможности имеющихся футболистов. Согласно плану, Бернарду Силва и Арда Гюлер будут играть более важные роли в продвижении мяча. В частности, ожидается, что Бернарду Силва будет действовать глубже, образуя дуэт с Орельеном Тчуамени.

Это тактическое изменение возлагает огромную ответственность на молодого Арду Гюлера. Жозе Моуринью видит в турецком таланте главного созидателя команды, способного достичь уровня, который когда-то демонстрировал Месут Озиль. На тренировках в Вальдебебасе тренерский штаб работает над тем, чтобы компенсировать отсутствие профильного опорного полузащитника за счёт технического мастерства Бернарду Силвы и Арды Гюлера.

План на будущее и молодой талант

Хотя «Реал Мадрид» пока решил не приобретать другого опорного полузащитника вместо Родри, клуб уже подготовил альтернативный план на будущее стоимостью 30 миллионов евро. 18-летний талант «Аякса» Жорти Мокио привлёк внимание скаутов «Лос-Бланкос». Предполагается, что его физические качества полностью соответствуют требованиям Ла Лиги.

Однако подписать контракт с нидерландским футболистом будет непросто, поскольку соглашение рассчитано до 2031 года. Ожидается, что «Реал Мадрид» дождётся официального объявления о переходе Родри в «Барселону» и только после этого активизирует переговоры по бельгийскому футболисту. Это показывает, что в своей трансферной политике клуб уделяет внимание не только готовым звёздам, но и перспективным подросткам.