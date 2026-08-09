Родри выбрал «Барселону»: Моуринью в ярости из-за трансфера

·49·Спорт
Родри выбрал «Барселону»: Моуринью в ярости из-за трансфера

В европейском футболе произошёл один из самых громких трансферных сюжетов. Как сообщает Goal.com, опытный специалист Жозе Моуринью пришёл в ярость из-за того, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри не перейдёт в «Реал Мадрид». Португальский тренер считал испанца ключевым элементом своих тактических планов в центре поля, однако хавбек переключил внимание на принципиального соперника — «Барселону». Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания SPORT, после этой новости Жозе Моуринью был шокирован и не смог скрыть своего гнева. Он выстроил всю летнюю предсезонную подготовку с учётом прихода чемпиона мира. Однако выбор футболистом каталонского клуба разрушил все планы тренера.

Конфликт с руководством и новая ситуация

Ситуация привела к нескольким напряжённым разговорам между руководством «Реал Мадрид» и тренером. Хотя Жозе Моуринью немедленно потребовал приобрести другой статусный вариант, руководство клуба категорично заявило, что новый игрок в центральную линию куплен не будет. В результате трансферное окно для клуба фактически закрылось, и тренерскому штабу приходится работать с учётом возможностей имеющегося состава.

Теперь Жозе Моуринью пытается кардинально изменить структуру команды и максимально использовать возможности имеющихся футболистов. Согласно плану, Бернарду Силва и Арда Гюлер будут играть более важные роли в продвижении мяча. В частности, ожидается, что Бернарду Силва будет действовать глубже, образуя дуэт с Орельеном Тчуамени.

Это тактическое изменение возлагает огромную ответственность на молодого Арду Гюлера. Жозе Моуринью видит в турецком таланте главного созидателя команды, способного достичь уровня, который когда-то демонстрировал Месут Озиль. На тренировках в Вальдебебасе тренерский штаб работает над тем, чтобы компенсировать отсутствие профильного опорного полузащитника за счёт технического мастерства Бернарду Силвы и Арды Гюлера.

План на будущее и молодой талант

Хотя «Реал Мадрид» пока решил не приобретать другого опорного полузащитника вместо Родри, клуб уже подготовил альтернативный план на будущее стоимостью 30 миллионов евро. 18-летний талант «Аякса» Жорти Мокио привлёк внимание скаутов «Лос-Бланкос». Предполагается, что его физические качества полностью соответствуют требованиям Ла Лиги.

Однако подписать контракт с нидерландским футболистом будет непросто, поскольку соглашение рассчитано до 2031 года. Ожидается, что «Реал Мадрид» дождётся официального объявления о переходе Родри в «Барселону» и только после этого активизирует переговоры по бельгийскому футболисту. Это показывает, что в своей трансферной политике клуб уделяет внимание не только готовым звёздам, но и перспективным подросткам.

Жозе МоуриньюРодриРеал МадридБарселонаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»Сегодня, 14:25Ханси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана ТорресаХанси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана ТорресаСегодня, 14:17Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомВинисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомСегодня, 13:53Арсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаАрсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаСегодня, 13:33Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Сегодня, 13:12Претензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыПретензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыСегодня, 13:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)