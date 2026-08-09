В Фарг‘она «Мансур Казанский» задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов!

·91·Общество
В Фарг‘она «Мансур Казанский» задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов!

В городе Фарг‘она задержаны Мансур Арипов, связанный с организованной преступностью и известный под прозвищем «Мансур Казанский», и его сообщник. Они подозреваются в вымогательстве 200 тысяч долларов за возвращение гражданину принадлежащего ему нежилого помещения.

Об этом официально заявила пресс-служба УВД Фарг‘она.

Сделка на 1,2 млн долларов и «ловушка» на 200 тысяч долларов

Согласно деталям расследования, Мансур Арипов договорился о покупке нежилого помещения стоимостью 1 миллион 200 тысяч долларов у гражданина, проживающего в городе Ташкенте. По договорённости, расчёт должен был быть произведён за счёт залога этого объекта и получения банковского кредита.

После того как здание было нотариально оформлено на имя Арипов, он ознакомился с ежемесячными платежами по кредиту и процентными ставками, после чего отказался от его получения.

Схема вымогательства: вместо возвращения здания его первоначальному владельцу М. Арипов начал требовать 200 тысяч долларов за переоформление объекта на имя потерпевшего.

Кроме того, вместе с сообщником 1968 года рождения он оказывал психологическое давление на предпринимателя — партнёра потерпевшего, заявляя, что против него собраны компрометирующие материалы, и угрожая привлечением к уголовной ответственности, тем самым вынуждая его передать деньги.

Оперативное мероприятие в нотариальной конторе

В сотрудничестве сотрудников УВД Фарг‘она и СГБ было проведено специальное оперативное мероприятие.

В ходе мероприятия подозреваемый был задержан на месте происшествия в нотариальной конторе, расположенной на улице Бурхониддин Марг‘иноний в городе Фарг‘она, в момент получения 100 тысяч долларов с вещественными доказательствами в обмен на возвращение нежилого здания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (вымогательство), подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.

Обращение правоохранительных органов: Если среди граждан есть пострадавшие от незаконных действий этих лиц, их просят незамедлительно сообщить об этом, позвонив по короткому номеру 102.

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Мансур АриповФерганаТашкентСлужба государственной безопасности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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