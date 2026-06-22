В Андижане возбуждено уголовное дело против мужчины, избившего ребенка соседа

В Андижанской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, применившего силу к несовершеннолетнему. В видеоролике, распространившемся в социальных сетях, было запечатлено, как мужчина вмешался в конфликт между подростками и избил одного из них.

По данным управления внутренних дел области, инцидент произошел 18 июня в Шахриханском районе. Примерно в 15:30 на канале Шахрихансой в махалле «Намозгох» двое детей 2016 года рождения поссорились во время купания.

После этого отец одного из детей вмешался в ситуацию и проявил насилие по отношению к сыну соседа. Свидетели засняли происходящее на видео, которое получило широкое распространение в соцсетях.

Сообщается, что в ходе беседы в органах внутренних дел мужчина выразил сожаление о своем поступке. Он признал, что его действия могли оказать на ребенка не только физическое, но и психологическое воздействие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, в настоящее время продолжаются следственные действия.