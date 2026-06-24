В Яшнабаде задержан подозреваемый с 31 свертком наркотиков

В Яшнабадском районе Ташкента задержан гражданин, подозреваемый в организации тайников с наркотическими средствами.

Сотрудники департамента охраны обратили внимание на мужчину, который подозрительно перемещался по одному из махаллей. Было предположено, что он ищет тайники или подготавливает новые места для закладок.

При попытке проверки гражданин оказал сопротивление и попытался скрыться. Он забежал вглубь махалли, но был задержан в тупиковом переулке между домами.

При личном досмотре у него было обнаружено 31 сверток с наркотическими средствами, подготовленными для распространения. Сообщается, что планировалось распространять их через систему тайников.

Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.