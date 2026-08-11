Доли AMD и NVIDIA на китайском рынке искусственного интеллекта резко сократились

По данным аналитического центра ТрендФорке, к концу текущего года доля ведущих американских технологических гигантов — NVIDIA и AMD — на китайском рынке чипов для искусственного интеллекта, как ожидается, снизится всего до 10 процентов. Это изменение напрямую связано с укреплением позиций местных производителей и введёнными жёсткими экспортными ограничениями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Многочисленные запреты и ограничения, введённые администрацией Вашингтона в отношении Китая в последние годы, значительно осложнили поставки зарубежных полупроводников. В результате китайский рынок чипов для искусственного интеллекта перешёл в своеобразный закрытый режим, а основное внимание было направлено на мобилизацию внутренних возможностей.

Темпы роста местных компаний

Несмотря на резкое изменение рыночных условий, китайский рынок чипов для искусственного интеллекта стремительно расширяется: по прогнозам, его годовой рост составит 83 процента. Однако этот масштабный рост обеспечивается не за счёт зарубежных технологий, а благодаря полностью локальным альтернативным решениям.

В этом направлении Huawei явно становится лидером рынка, а Камбрикон также считается одним из сильных игроков. Кроме того, такие ИТ-гиганты, как Алибаба, Баиду и Тенкент, активно разрабатывают собственные специализированные чипы для искусственного интеллекта и внедряют их на рынке.

Альтернативные шаги NVIDIA

Стремясь хотя бы частично сохранить свои позиции на рынке, NVIDIA пытается выйти на китайский рынок с помощью новых и нестандартных методов. Как сообщает ИКсБТ.ком, компания планирует начать продажи в этом регионе новой профессиональной видеокарты RTX Pro 5000 Blackwell.

Эта видеокарта будет оснащена быстрой памятью ГДДР7 объёмом 48 или 72 GB. Хотя она не является полноценным ускорителем искусственного интеллекта, устройство полностью соответствует требованиям американских санкций и отличается значительно более низкой ценой по сравнению со специализированными АИ-чипами.