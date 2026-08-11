Почему манифест Марка Цукерберга об искусственном интеллекте подвергается критике

·51·Технологии
Почему манифест Марка Цукерберга об искусственном интеллекте подвергается критике

Глава Meta Марк Цукерберг опубликовал манифест объёмом 6,5 тыс. слов, посвящённый персональным технологиям искусственного интеллекта и возможностям персонального сверхинтеллекта, который создаёт компания. Документ наглядно показал существующие в обществе опасения по поводу искусственного интеллекта и причины, по которым многие относятся к этой сфере скептически. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, хотя эти идеи уже частично упоминались на страницах Валл Стрит Джурнал и в финансовых отчётах Meta, на этот раз заявление оказалось наиболее подробным. В своей статье Цукерберг попытался описать позитивные изменения будущего, однако одновременно упомянул аспекты, из-за которых развитие технологии может пойти по неверному пути.

Наследие социальных сетей и утрата доверия

Сегодня влияние социальных сетей по-прежнему остаётся болезненной темой для технологической отрасли. Опросы среди жителей США показали, что 64% граждан считают: социальные сети нанесли ущерб демократии, а их необходимо регулировать строже. Кроме того, недавно суд назначил компании крупный штраф за причинение вреда детям.

Именно негативные последствия, вызванные социальными сетями, стали одной из главных причин нынешних опасений по поводу влияния искусственного интеллекта на общество. Общественность не верит, что руководители технологических компаний могут гарантировать положительное воздействие новых изобретений на социальную среду. Манифест Цукерберга ещё раз напомнил, почему это доверие было утрачено.

Общие идеи и реальность

Большая часть статьи состоит из абстрактных рассуждений о свободе воли и интеллекте. Цукерберг утверждает, что каждый человек сможет активнее участвовать в формировании будущего, получив доступ к более мощным инструментам, а конфликт интересов в конечном счёте приведёт к положительным результатам. Однако критики оценивают это не как философский вывод, а как попытку оправдать персональный интеллектуальный продукт, который Meta выводит на рынок.

Особенно много возражений вызвали примеры из сферы образования. Цукерберг утверждает, что в будущем у каждого человека будет персональный репетитор и наставник с докторской степенью по всем предметам. Однако столь грандиозные планы вызывают обоснованную критику, поскольку далеки от реального состояния и возможностей инструментов искусственного интеллекта сегодня.

MetaМарк ЦукербергИскусственный ИнтеллектТехнологииОбщество
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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