Центральный банк объявил банки, на которые клиенты жаловались чаще всего

·134·Общество
Центральный банк объявил банки, на которые клиенты жаловались чаще всего

Центральный банк Узбекистана представил анализ обращений, поступивших по поводу деятельности коммерческих банков, по итогам II квартала 2026 года. За отчетный период непосредственно в адрес регулятора и через другие государственные органы поступило в общей сложности 11 331 обращение и жалоба, связанные с деятельностью банков.

В целях объективной оценки обращений и отражения реального положения дел в банках Центральный банк рассчитал специальный индекс (доля поступивших жалоб по отношению к числу активных клиентов).

Топ-3 банков, на которые население жаловалось чаще всего

Согласно показателям индекса, тройка банков с наибольшей долей претензий и жалоб клиентов выглядит следующим образом:

  1. AVO Bank — 4,42

  2. BHM — 2,78

  3. MKBank — 2,69

Напоминание Центрального банка: «Данный индекс не является оценкой финансовой устойчивости или надежности банка. Он лишь отражает процентный показатель и долю жалоб по отношению к числу активных клиентов банка», — говорится в сообщении регулятора.

Потребовано повысить качество и решить системные проблемы

Центральный банк рекомендовал руководству коммерческих банков глубоко проанализировать причины поступающих обращений.

Кроме того, были даны соответствующие поручения и рекомендации незамедлительно устранить системные недостатки, становящиеся причиной повторных жалоб, повысить качество обслуживания клиентов, а также обеспечить защиту прав потребителей банковских услуг.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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