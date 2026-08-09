В Ташкенте раскрыта крупная сеть распространения психотропных веществ и наркотиков!

·83·Общество
В Ташкенте раскрыта крупная сеть распространения психотропных веществ и наркотиков!

В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведённых СГБ и таможенными органами в городе Ташкенте, пресечена деятельность преступной сети, занимавшейся распространением наркотических средств на территории столицы методом «закладок» (тайников).

Об этом сообщили в информационной службе правоохранительных органов.

«Яд смерти», обнаруженный в квартире и автомобиле

В ходе оперативного мероприятия «Безопасная и здоровая страна» в установленном порядке были обысканы автомобиль и квартира 31-летнего гражданина, проживающего в Сергелийском районе. В ходе проверки было установлено наличие особо крупного количества различных наркотических и синтетических веществ.

Изъятые вещественные доказательства:

  • 1,1 кг синтетического вещества «Альфа-PVP»;

  • 1,9 кг марихуаны;

  • 65 граммов героина;

  • 16 граммов синтетического наркотического вещества «5F-APINACA»;

  • Зип-пакеты и электронные весы, предназначенные для фасовки и распределения веществ.

Оперативная цепочка: организатор сети — ранее судимая женщина

В логическом продолжении оперативно-розыскных мероприятий была также задержана женщина 1988 года рождения, привлекавшая этого 31-летнего мужчину к распространению наркотиков методом «закладок». В ходе проверки было установлено, что ранее эта женщина уже была осуждена за преступления, связанные с наркотическими средствами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (незаконное изготовление, приобретение, хранение и совершение иных действий в целях сбыта наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также их незаконный сбыт).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время продолжаются первоначальные следственные действия.

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ТашкентУзбекистанСергелиСГБ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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