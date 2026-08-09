Угроза на 3 000 долларов: в столице раскрыт очередной случай кибервымогательства

·61·Общество
Угроза на 3 000 долларов: в столице раскрыт очередной случай кибервымогательства

В Ташкенте задержан человек, который, угрожая распространением личных фотографий и видеозаписей, требовал у 27-летней девушки крупную сумму денег. По данным Министерства внутренних дел, подозреваемый угрожал опозорить потерпевшую перед её близкими и требовал у неё 3 тысячи долларов США.

Правоохранительные органы провели оперативное мероприятие. 31-летний мужчина был задержан в момент получения денег.

«Покажу твои фотографии и видео твоей семье»

Происшествие было раскрыто после обращения 27-летней гражданки в органы внутренних дел.

Согласно заявлению, 31-летний мужчина требовал деньги за нераспространение фотографий и видеозаписей интимного характера, принадлежащих потерпевшей.

Он угрожал показать материалы членам её семьи и таким образом опозорить девушку, если она не выполнит его требование.

Требуемая сумма — 3 000 долларов.

Задержан в момент получения денег

На основании заявления правоохранительные органы спланировали оперативное мероприятие.

Сообщается, что подозреваемый был задержан сотрудниками оперативных служб в момент получения оговорённой суммы.

Таким образом, предполагаемая схема получения денег с помощью угроз была пресечена в процессе передачи денежных средств.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные действия продолжаются.

На данном этапе лицо имеет статус подозреваемого. Согласно общему принципу законодательства, никто не может считаться виновным в совершении преступления до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

Что делать, если шантажируют интимными материалами?

В такой ситуации молчание из-за страха или стыда может позволить вымогателю продолжать оказывать давление.

Один из наиболее важных шагов — не удалять угрожающие переписки, аудиозаписи, требования о выплате денег и другие доказательства. Также можно обратиться в органы внутренних дел. В официальных контактных данных МВД номер 102 указан как номер колл-центра.

Угрозы распространить личные материалы иногда вынуждают потерпевшего принимать быстрые решения под психологическим давлением. Поэтому важно обратиться в правоохранительные органы до передачи денег.

Одно заявление стало основанием для оперативного мероприятия

В этом случае раскрытие дела также началось с обращения потерпевшей.

31-летний подозреваемый потребовал 3 тысячи долларов, однако был задержан в момент получения денег. Теперь всем обстоятельствам происшествия будет дана правовая оценка в ходе следствия.

Даже если личные фотографии или видеозаписи оказались у кого-то, это не даёт ему права превращать их в средство угроз и вымогательства.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

ТашкентМинистерство внутренних дел Республики УзбекистанУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

За то, что толкнул тёщу, зятя приговорили к 10 суткам арестаЗа то, что толкнул тёщу, зятя приговорили к 10 суткам арестаСегодня, 05:58В Сурксондарё снесли дом гражданинаВ Сурксондарё снесли дом гражданинаВчера, 18:32Центральный банк объявил банки, на которые клиенты жаловались чаще всегоЦентральный банк объявил банки, на которые клиенты жаловались чаще всегоВчера, 18:03В Узбекистане разрешили давать ребёнку имя отца в качестве фамилииВ Узбекистане разрешили давать ребёнку имя отца в качестве фамилииВчера, 17:59В Ташкенте раскрыта крупная сеть распространения психотропных веществ и наркотиков!В Ташкенте раскрыта крупная сеть распространения психотропных веществ и наркотиков!Вчера, 16:17В Фарг‘она «Мансур Казанский» задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов!В Фарг‘она «Мансур Казанский» задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов!Вчера, 12:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого