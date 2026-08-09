Угроза на 3 000 долларов: в столице раскрыт очередной случай кибервымогательства
В Ташкенте задержан человек, который, угрожая распространением личных фотографий и видеозаписей, требовал у 27-летней девушки крупную сумму денег. По данным Министерства внутренних дел, подозреваемый угрожал опозорить потерпевшую перед её близкими и требовал у неё 3 тысячи долларов США.
Правоохранительные органы провели оперативное мероприятие. 31-летний мужчина был задержан в момент получения денег.
«Покажу твои фотографии и видео твоей семье»
Происшествие было раскрыто после обращения 27-летней гражданки в органы внутренних дел.
Согласно заявлению, 31-летний мужчина требовал деньги за нераспространение фотографий и видеозаписей интимного характера, принадлежащих потерпевшей.
Он угрожал показать материалы членам её семьи и таким образом опозорить девушку, если она не выполнит его требование.
Требуемая сумма — 3 000 долларов.
Задержан в момент получения денег
На основании заявления правоохранительные органы спланировали оперативное мероприятие.
Сообщается, что подозреваемый был задержан сотрудниками оперативных служб в момент получения оговорённой суммы.
Таким образом, предполагаемая схема получения денег с помощью угроз была пресечена в процессе передачи денежных средств.
Возбуждено уголовное дело
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные действия продолжаются.
На данном этапе лицо имеет статус подозреваемого. Согласно общему принципу законодательства, никто не может считаться виновным в совершении преступления до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Что делать, если шантажируют интимными материалами?
В такой ситуации молчание из-за страха или стыда может позволить вымогателю продолжать оказывать давление.
Один из наиболее важных шагов — не удалять угрожающие переписки, аудиозаписи, требования о выплате денег и другие доказательства. Также можно обратиться в органы внутренних дел. В официальных контактных данных МВД номер 102 указан как номер колл-центра.
Угрозы распространить личные материалы иногда вынуждают потерпевшего принимать быстрые решения под психологическим давлением. Поэтому важно обратиться в правоохранительные органы до передачи денег.
Одно заявление стало основанием для оперативного мероприятия
В этом случае раскрытие дела также началось с обращения потерпевшей.
31-летний подозреваемый потребовал 3 тысячи долларов, однако был задержан в момент получения денег. Теперь всем обстоятельствам происшествия будет дана правовая оценка в ходе следствия.
Даже если личные фотографии или видеозаписи оказались у кого-то, это не даёт ему права превращать их в средство угроз и вымогательства.
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